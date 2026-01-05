Затримання особи — огляд судової практики ККС ВС

У огляді звернено увагу на процесуальні дії при затриманні особи, а також проаналізовано випадки затримання особи за відсутності захисника.

Верховний Суд оприлюднив огляд Касаційного кримінального суду ВС, у якому зібрано ключові висновки щодо затримання особи.

В огляді висвітлено правові позиції щодо уповноважених службових осіб на затримання особи, підстав для затримання. Звернено увагу на процесуальні дії при затриманні особи. Проаналізовано випадки затримання особи за відсутності захисника.

Крім того, відображено деякі питання стосовно часу фактичного затримання особи та складання протоколу затримання, а також випадків відсутності протоколу затримання. Акцентовано на затриманні окремої категорії осіб.

Також в огляді проаналізовано питання допустимості доказів, отриманих під час затримання особи.

