Задержание лица — обзор судебной практики КУС ВС

В обзоре обращено внимание на процессуальные действия при задержании лица, а также проанализированы случаи задержания лица при отсутствии защитника.

Верховный Суд обнародовал обзор Кассационного уголовного суда ВС, в котором собраны ключевые выводы относительно задержания лица.

В обзоре изложены правовые позиции относительно уполномоченных должностных лиц на задержание лица, а также оснований для задержания. Обращено внимание на процессуальные действия при задержании лица. Проанализированы случаи задержания лица при отсутствии защитника.

Кроме того, отражены отдельные вопросы, касающиеся времени фактического задержания лица и составления протокола задержания, а также случаев отсутствия протокола задержания. Сделан акцент на задержании отдельной категории лиц.

Также в обзоре проанализирован вопрос допустимости доказательств, полученных во время задержания лица.

