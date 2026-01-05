Задержание лица — обзор судебной практики КУС ВС
Верховный Суд обнародовал обзор Кассационного уголовного суда ВС, в котором собраны ключевые выводы относительно задержания лица.
В обзоре изложены правовые позиции относительно уполномоченных должностных лиц на задержание лица, а также оснований для задержания. Обращено внимание на процессуальные действия при задержании лица. Проанализированы случаи задержания лица при отсутствии защитника.
Кроме того, отражены отдельные вопросы, касающиеся времени фактического задержания лица и составления протокола задержания, а также случаев отсутствия протокола задержания. Сделан акцент на задержании отдельной категории лиц.
Также в обзоре проанализирован вопрос допустимости доказательств, полученных во время задержания лица.
