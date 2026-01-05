Євгенія Хмару призначено тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ, — указ

Також указом Президента врегульовано порядок заміщення керівника СБУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Про це йдеться в указі №19/2026.

«Начальнику Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», — йдеться в тексті документу.

Водночас попереднім указом Глава держави врегулював питання організації діяльності Служби безпеки України.

Так, документ встановлює, що голова Служби безпеки України має першого заступника і чотирьох заступників.

У разі тимчасової відсутності Голови Служби безпеки України його повноваження здійснює перший заступник Голови Служби безпеки України, а за відсутності першого заступника Голови Служби безпеки України — визначений Головою Служби безпеки України заступник Голови Служби безпеки України.

У період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності Голови Служби безпеки України тимчасово виконуючий повноваження Голови Служби безпеки України може бути визначений Президентом України.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський провів зустріч ізВасилем Малюком та обговорив із ним кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

Згодом Василь Малюк заявив, що йде з посади очільника Служби безпеки України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.