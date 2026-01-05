Евгения Хмару назначили временно исполняющим обязанности главы СБУ, — указ

Также указом Президента урегулирован порядок замещения руководителя СБУ.

Президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе №19/2026.

«Начальнику Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности Главы Службы безопасности Украины», — говорится в тексте документа.

В то же время предыдущим указом Глава государства урегулировал вопросы организации деятельности Службы безопасности Украины.

Так, документ устанавливает, что глава Службы безопасности Украины имеет первого заместителя и четырех заместителей.

В случае временного отсутствия Главы Службы безопасности Украины его полномочия осуществляет первый заместитель Главы Службы безопасности Украины, а при отсутствии первого заместителя Главы Службы безопасности Украины — определенный Главой Службы безопасности Украины заместитель Главы Службы безопасности Украины.

В период действия военного положения в случае временного отсутствия Главы Службы безопасности Украины временно исполняющий полномочия Главы Службы безопасности Украины может быть определен Президентом Украины.

Как сообщалос,Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ.

Позже Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины.

