Апеляційний суд скасував повернення позову через передчасну оцінку доказів: деталі справи

Херсонський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції про повернення позовної заяви та направив справу для продовження розгляду.

Фото: Херсонський апеляційний суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу позивача на ухвалу Херсонського міського суду, якою його позов про визнання недійсним договору було визнано неподаним та повернуто. Про це повідомили у апеляційному суді.

Суд першої інстанції повернув позовну заяву, вказавши, що позивач не усунув недоліки, зазначені в ухвалі про залишення заяви без руху, зокрема не навів достатніх обставин і доказів та не залучив усіх заінтересованих осіб.

Не погодившись із таким рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, зазначивши, що позовна заява відповідає вимогам процесуального закону, а визначення кола відповідачів є його процесуальним правом.

Перевіривши матеріали справи №766/17927/25, апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції безпідставно повернув позов. Колегія суддів зазначила, що саме позивач визначає склад відповідачів, а питання належності відповідача та достатності доказів підлягає вирішенню під час розгляду справи по суті, а не на стадії відкриття провадження.

Суд апеляційної інстанції, ухвалюючи рішення, керувався, зокрема, положеннями:

статей 13, 175, 177, 185–187, 367, 368, 374, 379, 381–384 ЦПК України;

статті 81 ЦПК України щодо обов’язку сторін доводити обставини, на які вони посилаються;

статті 4 ЦПК України та статті 15 ЦК України щодо права особи на судовий захист;

статті 55 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на доступ до правосуддя.

Апеляційний суд також звернув увагу, що надмірний формалізм при застосуванні процесуальних норм може призвести до порушення права особи на доступ до суду.

З урахуванням викладеного, Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу, скасував ухвалу суду першої інстанції та направив справу для продовження розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.