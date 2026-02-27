  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд отменил возврат иска из-за преждевременной оценки доказательств: детали дела

17:14, 27 февраля 2026
Херсонский апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции о возвращении искового заявления и направил дело для продолжения рассмотрения.
Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу истца на определение Херсонского городского суда, которым его иск о признании договора недействительным был признан неподанным и возвращён. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Суд первой инстанции вернул исковое заявление, указав, что истец не устранил недостатки, указанные в определении об оставлении заявления без движения, в частности не привёл достаточных обстоятельств и доказательств и не привлёк всех заинтересованных лиц.

Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу, отметив, что исковое заявление соответствует требованиям процессуального закона, а определение круга ответчиков является его процессуальным правом.

Проверив материалы дела №766/17927/25, апелляционный суд пришёл к выводу, что суд первой инстанции безосновательно вернул иск. Коллегия судей указала, что именно истец определяет состав ответчиков, а вопрос надлежащего ответчика и достаточности доказательств подлежит разрешению при рассмотрении дела по существу, а не на стадии открытия производства.

Суд апелляционной инстанции, принимая решение, руководствовался, в частности, положениями:

  • статей 13, 175, 177, 185–187, 367, 368, 374, 379, 381–384 ГПК Украины;
  • статьи 81 ГПК Украины относительно обязанности сторон доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются;
  • статьи 4 ГПК Украины и статьи 15 ГК Украины относительно права лица на судебную защиту;статьи 55 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права на доступ к правосудию.

Апелляционный суд также обратил внимание, что чрезмерный формализм при применении процессуальных норм может привести к нарушению права лица на доступ к суду.

С учётом изложенного, Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил определение суда первой инстанции и направил дело для продолжения рассмотрения.

суд апелляция судебная практика

