  1. В Україні

В Україні можуть скоротити весняні канікули та подовжити навчання — що чекає школярів

17:08, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Міністерстві освіти і науки пояснили, що через перебої з електропостачанням і особливості навчального процесу окремі школи можуть скоротити весняні канікули або продовжити навчання в червні 2026 року.
В Україні можуть скоротити весняні канікули та подовжити навчання — що чекає школярів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіційно навчальний рік в Україні триває до 30 червня, проте реальні терміни його завершення залежатимуть від того, наскільки учні змогли повністю опанувати програму під час періодів блекаутів. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, у складних умовах школи використовували асинхронне навчання: школярі виконували й завантажували завдання на освітні платформи тоді, коли мали електроенергію, а вчителі перевіряли роботи за наявності світла. Якщо такий формат не дав змоги повністю засвоїти матеріал, навчальний процес можуть продовжити в червні.

Також вона пояснила, що пропущені заняття планують надолужувати або шляхом скорочення весняних канікул, або завдяки подовженню навчання у червні 2026 року.

Водночас продовження навчального року влітку чи зміни в графіку весняних канікул запроваджуватимуть не повсюдно. Рішення ухвалюватимуть на місцях лише за потреби, і наразі такої необхідності немає.

"Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів за рахунок весняних. Важливо розуміти, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності", – сказала Кузьмичова, пише ТСН. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міносвіти МОН України школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]