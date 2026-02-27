В Україні можуть скоротити весняні канікули та подовжити навчання — що чекає школярів

У Міністерстві освіти і науки пояснили, що через перебої з електропостачанням і особливості навчального процесу окремі школи можуть скоротити весняні канікули або продовжити навчання в червні 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіційно навчальний рік в Україні триває до 30 червня, проте реальні терміни його завершення залежатимуть від того, наскільки учні змогли повністю опанувати програму під час періодів блекаутів. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

За її словами, у складних умовах школи використовували асинхронне навчання: школярі виконували й завантажували завдання на освітні платформи тоді, коли мали електроенергію, а вчителі перевіряли роботи за наявності світла. Якщо такий формат не дав змоги повністю засвоїти матеріал, навчальний процес можуть продовжити в червні.

Також вона пояснила, що пропущені заняття планують надолужувати або шляхом скорочення весняних канікул, або завдяки подовженню навчання у червні 2026 року.

Водночас продовження навчального року влітку чи зміни в графіку весняних канікул запроваджуватимуть не повсюдно. Рішення ухвалюватимуть на місцях лише за потреби, і наразі такої необхідності немає.

"Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів за рахунок весняних. Важливо розуміти, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності", – сказала Кузьмичова, пише ТСН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.