В Украине могут сократить весенние каникулы и продлить обучение — что ждет школьников

В Министерстве образования и науки объяснили, что из-за перебоев с электроснабжением и особенностей учебного процесса отдельные школы могут сократить весенние каникулы или продолжить обучение в июне 2026 года.

Официально учебный год в Украине длится до 30 июня, однако реальные сроки его завершения будут зависеть от того, насколько ученики смогли полностью освоить программу в период блэкаутов. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичёва.

По её словам, в сложных условиях школы использовали асинхронное обучение: школьники выполняли и загружали задания на образовательные платформы тогда, когда имели электроэнергию, а учителя проверяли работы при наличии света. Если такой формат не позволил полностью усвоить материал, учебный процесс могут продлить в июне.

Также она пояснила, что пропущенные занятия планируют компенсировать либо путём сокращения весенних каникул, либо за счёт продления обучения в июне 2026 года.

В то же время продление учебного года летом или изменения в графике весенних каникул будут вводить не повсеместно. Решения будут приниматься на местах только при необходимости, и в настоящее время такой необходимости нет.

«Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, возможна компенсация учебных дней за счёт весенних. Важно понимать, что продление обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех громадах и не на всей территории страны. Если будет необходимость, решения о переносе каникул будут приняты, но сейчас в этом нет необходимости», — сказала Кузьмичёва, пишет ТСН.

