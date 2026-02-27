  1. В Украине

В Украине могут сократить весенние каникулы и продлить обучение — что ждет школьников

17:08, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Министерстве образования и науки объяснили, что из-за перебоев с электроснабжением и особенностей учебного процесса отдельные школы могут сократить весенние каникулы или продолжить обучение в июне 2026 года.
В Украине могут сократить весенние каникулы и продлить обучение — что ждет школьников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Официально учебный год в Украине длится до 30 июня, однако реальные сроки его завершения будут зависеть от того, насколько ученики смогли полностью освоить программу в период блэкаутов. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичёва.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По её словам, в сложных условиях школы использовали асинхронное обучение: школьники выполняли и загружали задания на образовательные платформы тогда, когда имели электроэнергию, а учителя проверяли работы при наличии света. Если такой формат не позволил полностью усвоить материал, учебный процесс могут продлить в июне.

Также она пояснила, что пропущенные занятия планируют компенсировать либо путём сокращения весенних каникул, либо за счёт продления обучения в июне 2026 года.

В то же время продление учебного года летом или изменения в графике весенних каникул будут вводить не повсеместно. Решения будут приниматься на местах только при необходимости, и в настоящее время такой необходимости нет.

«Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, возможна компенсация учебных дней за счёт весенних. Важно понимать, что продление обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех громадах и не на всей территории страны. Если будет необходимость, решения о переносе каникул будут приняты, но сейчас в этом нет необходимости», — сказала Кузьмичёва, пишет ТСН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования МОН Украины школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]