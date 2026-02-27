  1. В Україні

ВАКС відправив командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ під варту з альтернативою застави 7 млн грн

18:23, 27 лютого 2026
Антикорсуд визначив строк запобіжного заходу до 25 квітня 2026 року.
ВАКС відправив командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ під варту з альтернативою застави 7 млн грн
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ. Про це інформує ВАКС.

Так, слідчий суддя Антикорсуду застосував до командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу - до 25 квітня 2026 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі обов’язки:

  • прибувати до слідчих (детективів) та прокурорів, у кримінальному провадженні, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
  • не відлучатись за межі Житомирської області, без дозволу слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді або суду;
  • повідомляти слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося раніше, Генпрокурор Руслан Кравченко розкрив деталі справи щодо корупції на укриттях для літаків. Підозри отримали командувач логістики Повітряних Сил та начальник СБУ в Житомирській області у перевищенні службових повноважень та отримання хабаря.

Додамо, що ВАКС обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області.

ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

