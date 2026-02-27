ВАКС отправил командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ под стражу с альтернативой залога 7 млн грн

Антикоррупционный суд определил срок меры пресечения до 25 апреля 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ. Об этом информирует ВАКС.

Так, следственный судья Антикоррупционного суда применил к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

Срок действия меры пресечения — до 25 апреля 2026 года включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

прибывать к следователям (детективам) и прокурорам в уголовном производстве, к следственному судье и в суд по каждому требованию;

не отлучаться за пределы Житомирской области без разрешения следователей (детективов), прокуроров, следственного судьи или суда;

сообщать следователям (детективам), прокурорам, следственному судье и суду об изменении своего места проживания и/или места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Руслан Кравченко раскрыл детали дела о коррупции при строительстве укрытий для самолетов. Подозрения получили командующий логистикой Воздушных сил и начальник СБУ в Житомирской области в превышении служебных полномочий и получении взятки.

Добавим, что ВАКС избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.