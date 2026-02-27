  1. В Украине

ВАКС отправил командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ под стражу с альтернативой залога 7 млн грн

18:23, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Антикоррупционный суд определил срок меры пресечения до 25 апреля 2026 года.
ВАКС отправил командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ под стражу с альтернативой залога 7 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ. Об этом информирует ВАКС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, следственный судья Антикоррупционного суда применил к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

Срок действия меры пресечения — до 25 апреля 2026 года включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

  • прибывать к следователям (детективам) и прокурорам в уголовном производстве, к следственному судье и в суд по каждому требованию;
  • не отлучаться за пределы Житомирской области без разрешения следователей (детективов), прокуроров, следственного судьи или суда;
  • сообщать следователям (детективам), прокурорам, следственному судье и суду об изменении своего места проживания и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Руслан Кравченко раскрыл детали дела о коррупции при строительстве укрытий для самолетов. Подозрения получили командующий логистикой Воздушных сил и начальник СБУ в Житомирской области в превышении служебных полномочий и получении взятки.

Добавим, что ВАКС избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]