Британського суддю притягнули до дисциплінарної відповідальності за крик на працівника суду

Суддя визнав, що підвищив голос, однак пояснив це значним особистим стресом.

У Великій Британії суддя, який під час слухання справи підвищив голос і накричав на співробітника суду, отримав офіційне зауваження за неналежну поведінку. Про це повідомляє Law Gazette.

Скаргу на дії судді Ніколаса Летербі подав працівник судової служби. Сам суддя заперечував, що кричав, однак визнав, що інцидент дійсно стався і він підвищив голос під час засідання.

За словами Летербі, така поведінка була для нього нетиповою. Він пояснив це значним особистим стресом, який переживав на той момент.

Після перевірки дисциплінарний орган встановив, що суддя все ж кричав на працівника. У висновку зазначено, що його дії були свідомими, однак не були заздалегідь спланованими.

Під час розгляду справи врахували, що суддя перебував під серйозним особистим тиском. Також було зазначено, що за 22 роки роботи він раніше не мав дисциплінарних порушень.

Рішення про застосування санкції ухвалив суддя Високого суду.

У підсумку судді винесли офіційне зауваження — це найм’якше дисциплінарне стягнення, яке застосовують до представників судової влади у Великій Британії.

