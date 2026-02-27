Британского судью привлекли к дисциплинарной ответственности за крик на сотрудника суда

В Великобритании судья, который во время рассмотрения дела повысил голос и накричал на сотрудника суда, получил официальное замечание за ненадлежащее поведение. Об этом сообщает Law Gazette.

Жалобу на действия судьи Николаса Летерби подал сотрудник судебной службы. Сам судья отрицал, что кричал, однако признал, что инцидент действительно произошел и он повысил голос во время заседания.

По словам Летерби, такое поведение было для него нетипичным. Он объяснил это значительным личным стрессом, который переживал в тот момент.

После проверки дисциплинарный орган установил, что судья все же кричал на сотрудника. В заключении указано, что его действия были сознательными, однако не были заранее спланированными.

При рассмотрении дела учли, что судья находился под серьезным личным давлением. Также было отмечено, что за 22 года работы он ранее не имел дисциплинарных нарушений.

Решение о применении санкции принял судья Высокого суда.

В итоге судье вынесли официальное замечание — это самое мягкое дисциплинарное взыскание, которое применяется к представителям судебной власти в Великобритании.