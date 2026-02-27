  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Електронний суд, юрисдикція, експертизи: що змінилося в практиці Касаційного господарського суду

17:07, 27 лютого 2026
Нові ключові висновками, сформовані протягом 2025 року, що дозволить мінімізувати процесуальні помилки та пришвидшити розгляд справ.

Верховний Суд опублікував нову редакцію огляду судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України.

Документ оновлено новими ключовими висновками, сформованими протягом 2025 року, що дозволить мінімізувати процесуальні помилки та пришвидшити розгляд справ.

Ключові акценти оновлення:

- диджиталізація правосуддя: розширено розділ щодо обов’язкової реєстрації в системі «Електронний суд» та процесуальних наслідків невиконання цієї вимоги для юридичних осіб, щодо яких порушено справи про банкрутство; 

- доказування та експертиза: систематизовано підходи до розгляду питання про повернення коштів за непроведену судову експертизу;

- юрисдикційність: уточнені критерії розмежування господарської та цивільної юрисдикції у спорах про забезпечення виконання зобов’язань (застава, порука тощо);

- врегулювання спору за участю судді: проведена диференціація мирової угоди та процесуального розстрочення виконання рішення;

- питання, пов’язані з виконанням судових рішень: визначено правові наслідки повернення виконавчого документа та статус заходів примусового виконання.

Документ структурований за статтями ГПК України, що дає змогу швидко знайти потрібну правову позицію. Кожен висновок супроводжується активним посиланням на повний текст постанови в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Україна судова практика КГС ВС

