  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Электронный суд, юрисдикция, экспертизы: что изменилось в практике Кассационного хозяйственного суда

17:07, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые ключевые выводы, сформированные в течение 2025 года, позволят минимизировать процессуальные ошибки и ускорить рассмотрение дел.
Электронный суд, юрисдикция, экспертизы: что изменилось в практике Кассационного хозяйственного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал новую редакцию обзора судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по применению норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ обновлен новыми ключевыми выводами, сформированными в течение 2025 года, что позволит минимизировать процессуальные ошибки и ускорить рассмотрение дел.

Ключевые акценты обновления:

  • цифровизация правосудия: расширен раздел об обязательной регистрации в системе «Электронный суд» и процессуальных последствиях невыполнения этого требования для юридических лиц, в отношении которых открыты дела о банкротстве;
  • доказывание и экспертиза: систематизированы подходы к рассмотрению вопроса о возврате средств за непроведенную судебную экспертизу;
  • юрисдикция: уточнены критерии разграничения хозяйственной и гражданской юрисдикции в спорах об обеспечении исполнения обязательств (залог, поручительство и т. п.);
  • урегулирование спора с участием судьи: проведена дифференциация мирового соглашения и процессуальной рассрочки исполнения решения;
  • вопросы, связанные с исполнением судебных решений: определены правовые последствия возврата исполнительного документа и статус мер принудительного исполнения.
    Документ структурирован по статьям ХПК Украины, что позволяет быстро найти необходимую правовую позицию. Каждый вывод сопровождается активной ссылкой на полный текст постановления в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]