Электронный суд, юрисдикция, экспертизы: что изменилось в практике Кассационного хозяйственного суда

Верховный Суд опубликовал новую редакцию обзора судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по применению норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Документ обновлен новыми ключевыми выводами, сформированными в течение 2025 года, что позволит минимизировать процессуальные ошибки и ускорить рассмотрение дел.

Ключевые акценты обновления:

цифровизация правосудия: расширен раздел об обязательной регистрации в системе «Электронный суд» и процессуальных последствиях невыполнения этого требования для юридических лиц, в отношении которых открыты дела о банкротстве;

доказывание и экспертиза: систематизированы подходы к рассмотрению вопроса о возврате средств за непроведенную судебную экспертизу;

юрисдикция: уточнены критерии разграничения хозяйственной и гражданской юрисдикции в спорах об обеспечении исполнения обязательств (залог, поручительство и т. п.);

урегулирование спора с участием судьи: проведена дифференциация мирового соглашения и процессуальной рассрочки исполнения решения;

вопросы, связанные с исполнением судебных решений: определены правовые последствия возврата исполнительного документа и статус мер принудительного исполнения.

Документ структурирован по статьям ХПК Украины, что позволяет быстро найти необходимую правовую позицию. Каждый вывод сопровождается активной ссылкой на полный текст постановления в Едином государственном реестре судебных решений.

