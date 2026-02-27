Прогноз до 9 суток – Укргидрометцентр запустил мобильное приложение «цеПогода»

«цеПогода» – бесплатное мобильное приложение без рекламы с точным прогнозом.

Укргидрометцентр ГСЧС Украины запускает в тестовом режиме собственное мобильное приложение «цеПогода», сообщают спасатели. Теперь пользователи будут получать только проверенную информацию и официальные предупреждения об опасных и стихийных метеорологических явлениях непосредственно от специалистов, обеспечивающих метеосопровождение государства. Об этом сообщили в ГСЧС.

В «цеПогода» доступны:

почасовой и суточный прогноз на 5 суток;

расчетный прогноз на 6-9 сутки (консультационного характера);

автоматическое определение местонахождения пользователя;

интерактивные карты;

полное отсутствие рекламы.

Прогнозы формируются на основе расчетов ведущих европейских прогностических центров и проходят профессиональный анализ и адаптацию синоптиками Укргидрометцентра, что гарантирует точность и надежность каждого обновления.

