  1. В Украине

Прогноз до 9 суток – Укргидрометцентр запустил мобильное приложение «цеПогода»

17:50, 27 февраля 2026
«цеПогода» – бесплатное мобильное приложение без рекламы с точным прогнозом.
Укргидрометцентр ГСЧС Украины запускает в тестовом режиме собственное мобильное приложение «цеПогода», сообщают спасатели. Теперь пользователи будут получать только проверенную информацию и официальные предупреждения об опасных и стихийных метеорологических явлениях непосредственно от специалистов, обеспечивающих метеосопровождение государства. Об этом сообщили в ГСЧС.

В «цеПогода» доступны:

  • почасовой и суточный прогноз на 5 суток;
  • расчетный прогноз на 6-9 сутки (консультационного характера);
  • автоматическое определение местонахождения пользователя;
  • интерактивные карты;
  • полное отсутствие рекламы.

Прогнозы формируются на основе расчетов ведущих европейских прогностических центров и проходят профессиональный анализ и адаптацию синоптиками Укргидрометцентра, что гарантирует точность и надежность каждого обновления.

