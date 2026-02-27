Во Львове мужчина распылил перцовый баллончик в сторону военного ТЦК и полицейских – видео

Нападающему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военнослужащего территориального центра комплектования и двух полицейских. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

По данным центра, инцидент произошел около 08:15. По информации ТЦК, военнослужащие группы оповещения одного из районных центров комплектования Львова совместно с представителями полиции остановили двух граждан для проверки военно-учетных документов.

В ответ на требование один из мужчин достал перцовый баллончик и распылил газ в сторону военнослужащего и двух полицейских. Все трое получили повреждения дыхательных путей и слизистых оболочек глаз и были доставлены в медицинское учреждение.

По данным ТЦК, оба гражданина оказались нарушителями воинского учета. Одного из них доставили в районный ТЦК и СП, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.

Нападающему объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.