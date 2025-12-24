Президент подписал закон о повышении налога на прибыль банков до 50% в 2026 году

Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, также данный Закон предусматривает:

отсрочку старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;

продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;

продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;

усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);

отмену единого налога для охранной деятельности;

отмену обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;

внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

