Президент подписал закон о повышении налога на прибыль банков до 50% в 2026 году
14:24, 24 декабря 2025
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году.
Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.
Как заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, также данный Закон предусматривает:
- отсрочку старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
- освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
- продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
- продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;
- усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
- отмену единого налога для охранной деятельности;
- отмену обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
- внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».
