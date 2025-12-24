  1. В Украине
Президент подписал закон о повышении налога на прибыль банков до 50% в 2026 году

14:24, 24 декабря 2025
Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году.

Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, также данный Закон предусматривает:

  • отсрочку старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
  • освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
  • продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
  • продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;
  • усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
  • отмену единого налога для охранной деятельности;
  • отмену обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
  • внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

закон Владимир Зеленский налоги банк

