Рада прийняла закон про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році

Підвищена ставка покликана забезпечити стабільні бюджетні надходження та зростання потреб сектору безпеки й оборони.

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт 14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Закон передбачає, що у 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою - 50%, без можливості зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.

Мета ініціативи - забезпечити стабільне наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану та зростання потреб сектору безпеки й оборони.

Такий підхід дає змогу збалансувати бюджет і водночас зберегти передбачуваність податкової політики.

Раніше повідомлялося, що податковий комітет підтримав продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання на 2026 рік. Відповідна норма була підтримана як правка до законопроекту 14097.

