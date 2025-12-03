  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада прийняла закон про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році

16:06, 3 грудня 2025
Підвищена ставка покликана забезпечити стабільні бюджетні надходження та зростання потреб сектору безпеки й оборони.
Рада прийняла закон про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році
Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт 14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Закон передбачає, що у 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою - 50%, без можливості зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.

Мета ініціативи - забезпечити стабільне наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану та зростання потреб сектору безпеки й оборони.

Такий підхід дає змогу збалансувати бюджет і водночас зберегти передбачуваність податкової політики.

Раніше повідомлялося, що податковий комітет підтримав продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання на 2026 рік. Відповідна норма була підтримана як правка до законопроекту 14097. 

Верховна Рада України закон банк

