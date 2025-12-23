Чи можна залишити паспорт-книжечку при обміні на ID-картку — роз’яснення

Паспортний сервіс зазначив, що після оформлення ID-картки паспорт-книжечка втрачає чинність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Паспортному сервісі пояснили, чи можна залишити старий паспорт-книжечку при обміні на ID-картку.

Там зазначили, що залишення анульованого паспорта громадянина України зразка 1994 року на руках не передбачено діючим законодавством.

Що відбувається при обміні:

Після оформлення ID-картки паспорт-книжечка втрачає чинність;

Старий паспорт підлягає вилученню та анулюється.

«Рекомендація: оформіть ID-картку – сучасний та зручний документ, який відповідає міжнародним стандартам», - додав Паспортний сервіс.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд роз’яснив, що звернення до суду із заявою про встановлення особи можливе лише після проходження обов’язкової процедури ідентифікації в Державній міграційній службі України та отримання офіційного рішення ДМС про неможливість встановлення особи за результатами такої процедури. Відсутність доказів проходження цього досудового етапу є підставою для відмови в задоволенні заяви про встановлення особи судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.