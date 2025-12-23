  1. В Україні

Чи можна залишити паспорт-книжечку при обміні на ID-картку — роз’яснення

22:54, 23 грудня 2025
Паспортний сервіс зазначив, що після оформлення ID-картки паспорт-книжечка втрачає чинність.
У Паспортному сервісі пояснили, чи можна залишити старий паспорт-книжечку при обміні на ID-картку.

Там зазначили, що залишення анульованого паспорта громадянина України зразка 1994 року на руках не передбачено діючим законодавством.

Що відбувається при обміні:

  • Після оформлення ID-картки паспорт-книжечка втрачає чинність;
  • Старий паспорт підлягає вилученню та анулюється.

«Рекомендація: оформіть ID-картку – сучасний та зручний документ, який відповідає міжнародним стандартам», - додав Паспортний сервіс.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд роз’яснив, що звернення до суду із заявою про встановлення особи можливе лише після проходження обов’язкової процедури ідентифікації в Державній міграційній службі України та отримання офіційного рішення ДМС про неможливість встановлення особи за результатами такої процедури. Відсутність доказів проходження цього досудового етапу є підставою для відмови в задоволенні заяви про встановлення особи судом.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

