Як обліковувати податкові пільги резидентам Дія Сіті у разі надання благодійної допомоги ЗСУ – роз’яснення

07:54, 15 березня 2026
Йдеться про пільгу щодо операцій з передання коштів і допомоги на потреби оборони.
Головне управління ДПС в Одеській області повідомило про порядок застосування та обліку податкових пільг, передбачених Податковим кодексом України.

Згідно з пунктом 30.1 статті 30 Податкового кодексу України, податкова пільга — це передбачене податковим і митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку нарахування та сплати податків або можливість сплачувати їх у меншому розмірі за наявності визначених підстав. Підставами для надання пільг можуть бути особливості певної групи платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або суспільне значення здійснюваних витрат.

Суми податків і зборів, які суб’єкт господарювання не сплатив до бюджету через використання податкових пільг, підлягають обліку таким платником. Порядок обліку визначає Кабінет Міністрів України.

Водночас Податковий кодекс передбачає окрему пільгу для резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах. Відповідно до пункту 63¹ підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, протягом дії воєнного стану не вважаються об’єктом оподаткування операції з перерахування коштів, безоплатної передачі товарів, виконання робіт або надання послуг на користь Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, а також органів цивільного захисту та закладів охорони здоров’я державної і комунальної форми власності.

Також пільга поширюється на кошти, перераховані на рахунки державних органів, відкриті Національним банком України для фінансового забезпечення заходів з відсічі збройної агресії, ліквідації її наслідків, підтримки національної безпеки, оборони та гуманітарної допомоги.

Для цієї пільги Довідником податкових пільг, що є втратами бюджету, визначено код 11020407. Вона застосовується з 1 січня 2025 року і діє протягом усього періоду воєнного стану.

Відповідно до підпункту 16.1.6 статті 16 Податкового кодексу, платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам інформацію про суми коштів, не сплачених до бюджету через отримання податкових пільг, а також про напрями їх використання.

Порядок обліку сум податків і зборів, не сплачених у зв’язку з отриманням пільг, визначено постановою Кабінету Міністрів України №1233. Згідно з нею суб’єкти господарювання ведуть облік таких сум та відображають їх у податковій звітності у строки, встановлені Податковим кодексом.

Зокрема, підприємства, які користуються пільгами з податку на прибуток, відображають їх у додатку ПП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. У цьому додатку зазначають код і назву пільги, суму податку, не сплаченого до бюджету, строк користування пільгою, суму використаної пільги за цільовим призначенням, суму використаної не за призначенням пільги та залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду.

Сума пільги, передбачена пунктом 63¹ підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання з податку на прибуток, розрахованого без застосування цієї пільги, та сумою зобов’язання, розрахованого з її застосуванням. Розрахунок здійснюється на підставі первинних документів і даних бухгалтерського обліку.

Крім того, інформація про операції з безоплатного перерахування коштів, передачі товарів, виконання робіт або надання послуг відповідно до цієї норми відображається у таблиці 7 додатка БД до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Такі зміни до форми декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 липня 2025 року №371.

