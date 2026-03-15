  1. В Украине

Как учитывать налоговые льготы для резидентов Дия Сити в случае оказания благотворительной помощи ВСУ — разъяснение

07:54, 15 марта 2026
Речь идет о льготе в отношении операций по перечислению средств и помощи на нужды обороны.
Главное управление ГНС в Одесской области сообщило о порядке применения и учета налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Согласно пункту 30.1 статьи 30 Налогового кодекса Украины, налоговая льгота — это предусмотренное налоговым и таможенным законодательством освобождение налогоплательщика от обязанности начисления и уплаты налогов или возможность уплачивать их в меньшем размере при наличии определенных оснований. Основаниями для предоставления льгот могут быть особенности определенной группы налогоплательщиков, вид их деятельности, объект налогообложения или общественное значение осуществляемых расходов.

Суммы налогов и сборов, которые субъект хозяйствования не уплатил в бюджет в связи с использованием налоговых льгот, подлежат учету таким плательщиком. Порядок учета определяет Кабинет Министров Украины.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает отдельную льготу для резидентов Дия Сити — налогоплательщиков, действующих на особых условиях. В соответствии с пунктом 63¹ подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, в течение действия военного положения не считаются объектом налогообложения операции по перечислению средств, безвозмездной передаче товаров, выполнению работ или оказанию услуг в пользу Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других воинских формирований, а также органов гражданской защиты и учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности.

Также льгота распространяется на средства, перечисленные на счета государственных органов, открытые Национальным банком Украины для финансового обеспечения мероприятий по отражению вооруженной агрессии, ликвидации ее последствий, поддержки национальной безопасности, обороны и гуманитарной помощи.

Для этой льготы Справочником налоговых льгот, являющихся потерями бюджета, определен код 11020407. Она применяется с 1 января 2025 года и действует в течение всего периода военного положения.

В соответствии с подпунктом 16.1.6 статьи 16 Налогового кодекса, налогоплательщики обязаны предоставлять контролирующим органам информацию о суммах средств, не уплаченных в бюджет в связи с получением налоговых льгот, а также о направлениях их использования.

Порядок учета сумм налогов и сборов, не уплаченных в связи с получением льгот, определен постановлением Кабинета Министров Украины № 1233. Согласно ему, субъекты хозяйствования ведут учет таких сумм и отражают их в налоговой отчетности в сроки, установленные Налоговым кодексом.

В частности, предприятия, пользующиеся льготами по налогу на прибыль, отражают их в приложении ПП к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий. В этом приложении указывают код и название льготы, сумму налога, не уплаченного в бюджет, срок пользования льготой, сумму использованной льготы по целевому назначению, сумму использованной не по назначению льготы и остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода.

Сумма льготы, предусмотренная пунктом 63¹ подраздела 4 раздела ХХ Налогового кодекса, определяется как разница между суммой налогового обязательства по налогу на прибыль, рассчитанного без применения этой льготы, и суммой обязательства, рассчитанного с ее применением. Расчет осуществляется на основании первичных документов и данных бухгалтерского учета.

Кроме того, информация об операциях по безвозмездному перечислению средств, передаче товаров, выполнению работ или оказанию услуг в соответствии с этой нормой отражается в таблице 7 приложения БД к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий. Такие изменения в форму декларации утверждены приказом Министерства финансов Украины от 25 июля 2025 года № 371.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

