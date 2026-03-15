  1. В Україні

Податковий борг у понад 1 млн гривень – чи можуть керівнику підприємства заборонити виїзд з України

08:48, 15 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова пояснила, що якщо підприємство не погашає податковий борг протягом 240 днів, суд може тимчасово обмежити керівнику право виїзду з України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівнику юридичної особи або постійного представництва нерезидента можуть тимчасово обмежити право виїзду за межі України, якщо підприємство має податковий борг понад 1 млн грн і не погашає його протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги. Про це повідомило ГУ ДПС в Одеській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до пункту 87.13 статті 87 Податкового кодексу, у такому випадку контролюючий орган має право звернутися до суду для встановлення тимчасового обмеження на виїзд керівника за кордон до повного погашення податкового боргу.

Це обмеження застосовується як забезпечувальний захід для виконання судового рішення або рішення керівника контролюючого органу про стягнення заборгованості.

Водночас норма не застосовується, якщо держава має зобов’язання перед таким боржником — зокрема щодо повернення помилково або надміру сплачених податків чи бюджетного відшкодування ПДВ — і загальна сума цієї заборгованості дорівнює або перевищує податковий борг підприємства.

Після набрання законної сили рішенням суду про обмеження виїзду контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня повідомляє центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Інформацію також вносять до Реєстру керівників платників податків — боржників.

Якщо податковий борг погашено, змінено керівника підприємства або розпочато судові процедури у справі про банкрутство, контролюючий орган повідомляє про це органи, відповідальні за охорону державного кордону, що є підставою для скасування обмеження. Відповідні дані також оновлюють у Реєстрі керівників платників податків — боржників.

Згідно з пунктом 87.14 статті 87 Податкового кодексу, дія тимчасового обмеження припиняється після погашення податкового боргу, у зв’язку з яким воно було запроваджене, зміни керівника підприємства або початку судових процедур у справі про банкрутство боржника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг податкова перетин кордону

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]