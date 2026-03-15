Налоговая задолженность свыше 1 млн гривен — могут ли руководителю предприятия запретить выезд из Украины

Налоговая служба пояснила, что если предприятие не погашает налоговую задолженность в течение 240 дней, суд может временно ограничить право руководителя на выезд из Украины.

Руководителю юридического лица или постоянного представительства нерезидента могут временно ограничить право выезда за пределы Украины, если предприятие имеет налоговый долг свыше 1 млн грн и не погашает его в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования. Об этом сообщило ГУ ГНС в Одесской области.

В соответствии с пунктом 87.13 статьи 87 Налогового кодекса, в таком случае контролирующий орган имеет право обратиться в суд для установления временного ограничения на выезд руководителя за границу до полного погашения налогового долга.

Это ограничение применяется в качестве обеспечительной меры для исполнения судебного решения или решения руководителя контролирующего органа о взыскании задолженности.

В то же время норма не применяется, если государство имеет обязательства перед таким должником — в частности, по возврату ошибочно или излишне уплаченных налогов или бюджетному возмещению НДС — и общая сумма этой задолженности равна или превышает налоговый долг предприятия.

После вступления в силу решения суда об ограничении выезда контролирующий орган не позднее следующего рабочего дня уведомляет центральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в сфере охраны государственной границы. Информация также вносится в Реестр руководителей налогоплательщиков — должников.

Если налоговый долг погашен, сменён руководитель предприятия или начаты судебные процедуры по делу о банкротстве, контролирующий орган уведомляет об этом органы, ответственные за охрану государственной границы, что является основанием для отмены ограничения. Соответствующие данные также обновляются в Реестре руководителей налогоплательщиков — должников.

Согласно пункту 87.14 статьи 87 Налогового кодекса, действие временного ограничения прекращается после погашения налогового долга, в связи с которым оно было введено, смены руководителя предприятия или начала судебных процедур по делу о банкротстве должника.

