15 березня – яке сьогодні свято та головні події

У неділю, 15 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 березня в Україні святкують День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Припадає на третю неділю березня. Його встановлено у 1994 році. Це свято присвячене людям, які забезпечують роботу житлово-комунальної сфери та побутових послуг: працівникам водоканалів, тепломереж, електромереж, служб благоустрою, двірникам, ремонтникам, працівникам пралень, майстерень та інших сервісів.

15 березня святкують Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення. До працівників сфери життєзабезпечення належать медики, рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики, транспортники, працівники торгівлі, зв’язку та інші фахівці, без яких неможлива стабільна робота міст і держав.

Також 15 березня Всесвітній день контактів. Це незвичайне неофіційне свято присвячене ідеї встановлення контакту з позаземними цивілізаціями. Його започаткувала 1953 року американська організація International Flying Saucer Bureau. Учасники ініціативи пропонували людям у різних країнах одночасно подумки надсилати у космос мирне послання, сподіваючись, що інопланетні цивілізації зможуть його прийняти.

15 березня святкують Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю. Мета свята — підвищити обізнаність громадськості про випадки поліцейської жорстокості, захистити права постраждалих, а також сприяти реформам, що гарантують прозорість, підзвітність і дотримання законності у роботі поліції. У різних країнах організовують акції, лекції, дискусії та кампанії, спрямовані на підтримку прав людини та безпечного суспільного середовища.

А ще 15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів. Свято покликане підвищити обізнаність громадськості про права споживачів: безпечні товари та послуги, якісну інформацію, вибір, захист від шахрайства та недобросовісної реклами. У цей день організовують лекції, конференції, семінари, інформують про механізми захисту споживачів і популяризують культуру відповідального споживання.

Яке сьогодні церковне свято

15 березня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Агапія і шістьох інших. Вони постраждали за віру в Христа у часи гонінь на християн у Римській імперії. Разом із ним були воїни, які відкрито сповідували християнство. За відмову принести жертви язичницьким богам їх піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили. Ці святі прославилися непохитністю віри, мужністю та вірністю Христові навіть перед смертю. Церква вшановує їх як приклад духовної стійкості та відданості Богові.

Календар важливих подій за 15 березня

44 рік до н. е. — змовники під час засідання сенату вбивають римського консула Юлія Цезаря;

1493 рік — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспанії, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік — французький дослідник Самуель де Шамплан вирушає у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік — Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік — початок Угорської революції за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік — австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік — Джессі В. Рено запатентовує "нескінченний ліфт", 1896 року він же встановив перший робочий ескалатор у Коні-Айленд (Бруклін, Нью-Йорк);

1906 рік — зареєстровують компанію "Роллс-Ройс";

1919 рік — французи вводять облоговий стан в Одесі;

1919 рік — більшовики націоналізовують театри України;

1923 рік — конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік — починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік — у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік — у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 рік — відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголошує свою незалежність, того ж дня Угорщина розпочинає наступ на Карпатську Україну;

1951 рік — Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік — американський президент Джон Кеннеді вводить "Білль про права споживача";

1964 рік — відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона;

1990 рік — Іракська влада страчує журналіста британського видання "Observer" в Іраку;

1996 рік — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, стрибнувши вище 6 метрів;

1998 рік — в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів;

2006 рік — створюють Раду ООН з прав людини;

2011 рік — заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії;

2018 рік — в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушується пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

