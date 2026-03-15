15 марта – какой сегодня праздник и главные события

В воскресенье, 15 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 марта в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Выпадает на третье воскресенье марта. Он установлен в 1994 году. Этот праздник посвящен людям, которые обеспечивают работу жилищно-коммунальной сферы и бытовые услуги: работникам водоканалов, теплосетей, электросетей, служб благоустройства, дворникам, ремонтникам, работникам прачечных, мастерских и других сервисов.

15 марта празднуют Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения. К числу работников сферы жизнеобеспечения относятся медики, спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, энергетики, транспортники, работники торговли, связи и другие специалисты, без которых невозможна стабильная работа городов и государств.

Также 15 марта Всемирный день контактов. Этот необычный неофициальный праздник посвящен идее установления контакта с внеземными цивилизациями. Его положила начало в 1953 году американская организация International Flying Saucer Bureau. Участники инициативы предлагали людям в разных странах одновременно мысленно посылать в космос мирное послание в надежде, что инопланетные цивилизации смогут его принять.

15 марта празднуют Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Цель праздника — повысить осведомленность общественности о случаях полицейской жестокости, защитить права пострадавших, а также способствовать реформам, гарантирующим прозрачность, подотчетность и соблюдение законности в работе полиции. В разных странах организуют акции, лекции, дискуссии и кампании, направленные на поддержку прав человека и безопасной общественной среды.

А еще 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник призван повысить осведомленность общественности о правах потребителей: безопасных товарах и услугах, качественной информации, выборе, защите от мошенничества и недобросовестной рекламе. В этот день организуют лекции, конференции, семинары, информируют о механизмах защиты потребителей и популяризируют культуру ответственного потребления.

Какой сегодня церковный праздник

15 марта верующие празднуют День памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. Они пострадали за веру во Христа во времена гонений на христиан в Римской империи. Вместе с ним были воины, открыто исповедовавшие христианство. За отказ принести жертвы языческим богам их подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили. Эти святые прославились непоколебимостью веры, мужеством и верностью Христу даже перед смертью. Церковь чтит их как пример духовной стойкости и преданности Богу.

Календарь важных событий за 15 марта

44 год до н. е. — заговорщики во время заседания сената убивают римского консула Юлия Цезаря;

1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев;

1603 год — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду;

1820 год – Мэн становится 23-м штатом США;

1848 год — начало Венгерской революции за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию;

1867 год — австрийцы и венгры договариваются о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия;

1892 год – Джесси В. Рено запатентовывает "бесконечный лифт", в 1896 он установил первый рабочий эскалатор в Кони-Айленд (Бруклин, Нью-Йорк);

1906 год — зарегистрируют компанию "Роллс-Ройс";

1919 год — французы вводят осадное состояние в Одессе;

1919 год — большевики национализируют театры Украины;

1923 год — конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией;

1927 год — начинается строительство Днепрогэса;

1937 год — в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови;

1938 год — в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти;

1939 год — происходит первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозглашает свою независимость, в тот же день Венгрия начинает наступление на Карпатскую Украину;

1951 год — Иран национализирует свою нефтяную промышленность;

1962 год — американский президент Джон Кеннеди вводит "Билль о правах потребителя";

1964 год — проходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона;

1990 год — Иракские власти казнят журналиста британского издания "Observer" в Ираке;

1996 год — южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, прыгнув выше 6 метров;

1998 год — в Испании формируют крупнейший в мире оркестр барабанщиков – из 1700 музыкантов;

2006 год — создают Совет ООН по правам человека;

2011 год — беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии;

2018 год — В американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.

