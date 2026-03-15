  1. В Україні

Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитися водінню на спеціалізованих авто – що робити та куди звернутися

09:42, 15 березня 2026
Навчання оплачує держава: у Мінветеранів пояснили покроковий алгоритм.
Ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть безоплатно пройти навчання водінню на спеціально обладнаних автомобілях. Витрати на навчання покриває Міністерство у справах ветеранів України. Про це повідомили у відомстві та пояснили порядок отримання послуги.

У міністерстві зазначають, що керування автомобілем є важливим елементом самостійності та мобільності, особливо для людей з інвалідністю.

Хто має право на навчання

Безоплатно навчатися водінню на спеціалізованих автомобілях можуть люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, з числа:

  • ветеранів і ветеранок війни;
  • членів їхніх сімей;
  • членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Обов’язковою умовою є наявність медичних показань до керування транспортними засобами.

Як отримати можливість навчання

Крок 1. Пройти медичний огляд. Потрібно отримати медичну довідку форми 083/о, яка підтверджує придатність людини за станом здоров’я до керування транспортними засобами. Цей документ необхідний для навчання або перенавчання в автошколі.

Крок 2. Обрати спеціалізовану автошколу. Навчання доступне у закладах системи МВС, зокрема:

  • Національна академія внутрішніх справ (Київська область, с. Віта Поштова);
  • Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів);
  • Дніпровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро);
  • Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького державного університету внутрішніх справ (Кропивницький);
  • Харківський національний університет внутрішніх справ (Кам’янець-Подільський);
  • Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса);
  • Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (Вінниця).

Також навчання проводять інші заклади:

  • Учбово-виробничий центр Житомирської міської асоціації інвалідів (Житомир);
  • автошкола Ужгородського національного університету (Ужгород);
  • Миколаївська зразкова автошкола «Престиж» (Миколаїв);
  • Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (Рівне);
  • «Любарт Драйв» (Луцьк);
  • Ковельська технічна школа ТСОУ (Ковель);
  • Харківський автотранспортний фаховий коледж (Харків).

Крок 3. Подати заяву. Потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання (при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах місцевих рад). Заяву можна подати у паперовій або електронній формі.

До заяви додаються:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітка в паспорті про відмову від нього);
  • копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
  • копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження (для членів сімей);
  • медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір між ветераном або членом його сім’ї та автошколою. Навчання повністю оплачує Міністерство у справах ветеранів.

Крок 4. Пройти теоретичне навчання. Якщо людина вже має водійське посвідчення відповідної категорії, вона може пройти лише практичне перенавчання на спеціалізованому автомобілі.

Крок 5. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

Крок 6. Пройти практичне навчання на спеціалізованому транспортному засобі.

Крок 7. Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Крок 8. Отримати посвідчення водія у сервісному центрі МВС.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Як може змінитися процедура арешту нерухомості у кримінальних справах: деталі законопроєкту

Законопроєкт передбачає строковість арешту, участь власника у судовому розгляді та обмеження повторних клопотань слідства.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

