Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитися водінню на спеціалізованих авто – що робити та куди звернутися

Навчання оплачує держава: у Мінветеранів пояснили покроковий алгоритм.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть безоплатно пройти навчання водінню на спеціально обладнаних автомобілях. Витрати на навчання покриває Міністерство у справах ветеранів України. Про це повідомили у відомстві та пояснили порядок отримання послуги.

У міністерстві зазначають, що керування автомобілем є важливим елементом самостійності та мобільності, особливо для людей з інвалідністю.

Хто має право на навчання

Безоплатно навчатися водінню на спеціалізованих автомобілях можуть люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, з числа:

ветеранів і ветеранок війни;

членів їхніх сімей;

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Обов’язковою умовою є наявність медичних показань до керування транспортними засобами.

Як отримати можливість навчання

Крок 1. Пройти медичний огляд. Потрібно отримати медичну довідку форми 083/о, яка підтверджує придатність людини за станом здоров’я до керування транспортними засобами. Цей документ необхідний для навчання або перенавчання в автошколі.

Крок 2. Обрати спеціалізовану автошколу. Навчання доступне у закладах системи МВС, зокрема:

Національна академія внутрішніх справ (Київська область, с. Віта Поштова);

Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів);

Дніпровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро);

Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького державного університету внутрішніх справ (Кропивницький);

Харківський національний університет внутрішніх справ (Кам’янець-Подільський);

Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса);

Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (Вінниця).

Також навчання проводять інші заклади:

Учбово-виробничий центр Житомирської міської асоціації інвалідів (Житомир);

автошкола Ужгородського національного університету (Ужгород);

Миколаївська зразкова автошкола «Престиж» (Миколаїв);

Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (Рівне);

«Любарт Драйв» (Луцьк);

Ковельська технічна школа ТСОУ (Ковель);

Харківський автотранспортний фаховий коледж (Харків).

Крок 3. Подати заяву. Потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання (при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах місцевих рад). Заяву можна подати у паперовій або електронній формі.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітка в паспорті про відмову від нього);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження (для членів сімей);

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір між ветераном або членом його сім’ї та автошколою. Навчання повністю оплачує Міністерство у справах ветеранів.

Крок 4. Пройти теоретичне навчання. Якщо людина вже має водійське посвідчення відповідної категорії, вона може пройти лише практичне перенавчання на спеціалізованому автомобілі.

Крок 5. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

Крок 6. Пройти практичне навчання на спеціалізованому транспортному засобі.

Крок 7. Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Крок 8. Отримати посвідчення водія у сервісному центрі МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.