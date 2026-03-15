Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитися водінню на спеціалізованих авто – що робити та куди звернутися
Ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть безоплатно пройти навчання водінню на спеціально обладнаних автомобілях. Витрати на навчання покриває Міністерство у справах ветеранів України. Про це повідомили у відомстві та пояснили порядок отримання послуги.
У міністерстві зазначають, що керування автомобілем є важливим елементом самостійності та мобільності, особливо для людей з інвалідністю.
Хто має право на навчання
Безоплатно навчатися водінню на спеціалізованих автомобілях можуть люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, з числа:
- ветеранів і ветеранок війни;
- членів їхніх сімей;
- членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Обов’язковою умовою є наявність медичних показань до керування транспортними засобами.
Як отримати можливість навчання
Крок 1. Пройти медичний огляд. Потрібно отримати медичну довідку форми 083/о, яка підтверджує придатність людини за станом здоров’я до керування транспортними засобами. Цей документ необхідний для навчання або перенавчання в автошколі.
Крок 2. Обрати спеціалізовану автошколу. Навчання доступне у закладах системи МВС, зокрема:
- Національна академія внутрішніх справ (Київська область, с. Віта Поштова);
- Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів);
- Дніпровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро);
- Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького державного університету внутрішніх справ (Кропивницький);
- Харківський національний університет внутрішніх справ (Кам’янець-Подільський);
- Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса);
- Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони (Вінниця).
Також навчання проводять інші заклади:
- Учбово-виробничий центр Житомирської міської асоціації інвалідів (Житомир);
- автошкола Ужгородського національного університету (Ужгород);
- Миколаївська зразкова автошкола «Престиж» (Миколаїв);
- Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (Рівне);
- «Любарт Драйв» (Луцьк);
- Ковельська технічна школа ТСОУ (Ковель);
- Харківський автотранспортний фаховий коледж (Харків).
Крок 3. Подати заяву. Потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання (при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах місцевих рад). Заяву можна подати у паперовій або електронній формі.
До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітка в паспорті про відмову від нього);
- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
- копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження (для членів сімей);
- медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.
Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір між ветераном або членом його сім’ї та автошколою. Навчання повністю оплачує Міністерство у справах ветеранів.
Крок 4. Пройти теоретичне навчання. Якщо людина вже має водійське посвідчення відповідної категорії, вона може пройти лише практичне перенавчання на спеціалізованому автомобілі.
Крок 5. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
Крок 6. Пройти практичне навчання на спеціалізованому транспортному засобі.
Крок 7. Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.
Крок 8. Отримати посвідчення водія у сервісному центрі МВС.
