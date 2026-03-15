Ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению на специализированных автомобилях — что делать и куда обращаться
Ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению на специально оборудованных автомобилях. Расходы на обучение покрывает Министерство по делам ветеранов Украины. Об этом сообщили в ведомстве и объяснили порядок получения услуги.
В министерстве отмечают, что управление автомобилем является важным элементом самостоятельности и мобильности, особенно для людей с инвалидностью.
Кто имеет право на обучение
Бесплатно обучаться вождению на специализированных автомобилях могут люди с инвалидностью, независимо от причин ее получения, из числа:
- ветеранов и ветеранок войны;
- членов их семей;
- членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Обязательным условием является наличие медицинских показаний к управлению транспортными средствами.
Как получить возможность обучения
Шаг 1. Пройти медицинский осмотр. Необходимо получить медицинскую справку формы 083/о, подтверждающую пригодность человека по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами. Этот документ необходим для обучения или переобучения в автошколе.
Шаг 2. Выбрать специализированную автошколу. Обучение доступно в учреждениях системы МВД, в частности:
- Национальная академия внутренних дел (Киевская область, с. Вита Поштова);
- Львовский государственный университет внутренних дел (Львов);
- Днепровский государственный университет внутренних дел (Днепр);
- Мариупольский центр первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» Донецкого государственного университета внутренних дел (Кропивницкий);
- Харьковский национальный университет внутренних дел (Каменец-Подольский);
- Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса);
- Винницкое высшее профессиональное училище Департамента полиции охраны (Винница).
Также обучение проводят другие учреждения:
- Учебно-производственный центр Житомирской городской ассоциации инвалидов (Житомир);
- автошкола Ужгородского национального университета (Ужгород);
- Николаевская образцовая автошкола «Престиж» (Николаев);
- Ровенский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости (Ровно);
- «Любарт Драйв» (Луцк);
- Ковельская техническая школа ТСОУ (Ковель);
- Харьковский автотранспортный профессиональный колледж (Харьков).
Шаг 3. Подать заявление. Необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или фактического проживания (при областных военных администрациях, районных администрациях или исполнительных органах местных советов). Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта гражданина Украины;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или отметка в паспорте об отказе от него);
- копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;
- копия свидетельства о браке или свидетельства о рождении (для членов семей);
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.
После этого подразделение по вопросам ветеранской политики заключает трехсторонний договор между ветераном или членом его семьи и автошколой. Обучение полностью оплачивает Министерство по делам ветеранов.
Шаг 4. Пройти теоретическое обучение. Если у человека уже есть водительское удостоверение соответствующей категории, он может пройти только практическое переобучение на специализированном автомобиле.
Шаг 5. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
Шаг 6. Пройти практическое обучение на специализированном транспортном средстве.
Шаг 7. Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
Шаг 8. Получить водительское удостоверение в сервисном центре МВД.
