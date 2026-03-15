Ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению на специализированных автомобилях — что делать и куда обращаться

Обучение оплачивает государство: в Минветеранов объяснили пошаговый алгоритм.

Ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению на специально оборудованных автомобилях. Расходы на обучение покрывает Министерство по делам ветеранов Украины. Об этом сообщили в ведомстве и объяснили порядок получения услуги.

В министерстве отмечают, что управление автомобилем является важным элементом самостоятельности и мобильности, особенно для людей с инвалидностью.

Кто имеет право на обучение

Бесплатно обучаться вождению на специализированных автомобилях могут люди с инвалидностью, независимо от причин ее получения, из числа:

ветеранов и ветеранок войны;

членов их семей;

членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Обязательным условием является наличие медицинских показаний к управлению транспортными средствами.

Как получить возможность обучения

Шаг 1. Пройти медицинский осмотр. Необходимо получить медицинскую справку формы 083/о, подтверждающую пригодность человека по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами. Этот документ необходим для обучения или переобучения в автошколе.

Шаг 2. Выбрать специализированную автошколу. Обучение доступно в учреждениях системы МВД, в частности:

Национальная академия внутренних дел (Киевская область, с. Вита Поштова);

Львовский государственный университет внутренних дел (Львов);

Днепровский государственный университет внутренних дел (Днепр);

Мариупольский центр первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» Донецкого государственного университета внутренних дел (Кропивницкий);

Харьковский национальный университет внутренних дел (Каменец-Подольский);

Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса);

Винницкое высшее профессиональное училище Департамента полиции охраны (Винница).

Также обучение проводят другие учреждения:

Учебно-производственный центр Житомирской городской ассоциации инвалидов (Житомир);

автошкола Ужгородского национального университета (Ужгород);

Николаевская образцовая автошкола «Престиж» (Николаев);

Ровенский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости (Ровно);

«Любарт Драйв» (Луцк);

Ковельская техническая школа ТСОУ (Ковель);

Харьковский автотранспортный профессиональный колледж (Харьков).

Шаг 3. Подать заявление. Необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или фактического проживания (при областных военных администрациях, районных администрациях или исполнительных органах местных советов). Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или отметка в паспорте об отказе от него);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

копия свидетельства о браке или свидетельства о рождении (для членов семей);

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

После этого подразделение по вопросам ветеранской политики заключает трехсторонний договор между ветераном или членом его семьи и автошколой. Обучение полностью оплачивает Министерство по делам ветеранов.

Шаг 4. Пройти теоретическое обучение. Если у человека уже есть водительское удостоверение соответствующей категории, он может пройти только практическое переобучение на специализированном автомобиле.

Шаг 5. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

Шаг 6. Пройти практическое обучение на специализированном транспортном средстве.

Шаг 7. Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Шаг 8. Получить водительское удостоверение в сервисном центре МВД.

