  В Украине

Ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению на специализированных автомобилях — что делать и куда обращаться

09:42, 15 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обучение оплачивает государство: в Минветеранов объяснили пошаговый алгоритм.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению на специально оборудованных автомобилях. Расходы на обучение покрывает Министерство по делам ветеранов Украины. Об этом сообщили в ведомстве и объяснили порядок получения услуги.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В министерстве отмечают, что управление автомобилем является важным элементом самостоятельности и мобильности, особенно для людей с инвалидностью.

Кто имеет право на обучение

Бесплатно обучаться вождению на специализированных автомобилях могут люди с инвалидностью, независимо от причин ее получения, из числа:

  • ветеранов и ветеранок войны;
  • членов их семей;
  • членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Обязательным условием является наличие медицинских показаний к управлению транспортными средствами.

Как получить возможность обучения

Шаг 1. Пройти медицинский осмотр. Необходимо получить медицинскую справку формы 083/о, подтверждающую пригодность человека по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами. Этот документ необходим для обучения или переобучения в автошколе.

Шаг 2. Выбрать специализированную автошколу. Обучение доступно в учреждениях системы МВД, в частности:

  • Национальная академия внутренних дел (Киевская область, с. Вита Поштова);
  • Львовский государственный университет внутренних дел (Львов);
  • Днепровский государственный университет внутренних дел (Днепр);
  • Мариупольский центр первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» Донецкого государственного университета внутренних дел (Кропивницкий);
  • Харьковский национальный университет внутренних дел (Каменец-Подольский);
  • Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса);
  • Винницкое высшее профессиональное училище Департамента полиции охраны (Винница).

Также обучение проводят другие учреждения:

  • Учебно-производственный центр Житомирской городской ассоциации инвалидов (Житомир);
  • автошкола Ужгородского национального университета (Ужгород);
  • Николаевская образцовая автошкола «Престиж» (Николаев);
  • Ровенский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости (Ровно);
  • «Любарт Драйв» (Луцк);
  • Ковельская техническая школа ТСОУ (Ковель);
  • Харьковский автотранспортный профессиональный колледж (Харьков).

Шаг 3. Подать заявление. Необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или фактического проживания (при областных военных администрациях, районных администрациях или исполнительных органах местных советов). Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.

К заявлению прилагаются:

  • копия паспорта гражданина Украины;
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или отметка в паспорте об отказе от него);
  • копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;
  • копия свидетельства о браке или свидетельства о рождении (для членов семей);
  • медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

После этого подразделение по вопросам ветеранской политики заключает трехсторонний договор между ветераном или членом его семьи и автошколой. Обучение полностью оплачивает Министерство по делам ветеранов.

Шаг 4. Пройти теоретическое обучение. Если у человека уже есть водительское удостоверение соответствующей категории, он может пройти только практическое переобучение на специализированном автомобиле.

Шаг 5. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

Шаг 6. Пройти практическое обучение на специализированном транспортном средстве.

Шаг 7. Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Шаг 8. Получить водительское удостоверение в сервисном центре МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны водительские права сервисный центр МВД инвалидность авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]