Зеленський підписав указ про підвищення стійкості регіонів та окремих міст України

Указом уведено в дію рішення РНБО від 3 березня «Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст».

Президент України Володимир Зеленський 14 березня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року «Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст». Текст указу № 239/2026 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 3 березня 2026 року

Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних зі станом справ у сфері енергетичної безпеки, ситуацією в паливно-енергетичному комплексі країни, захистом критичних об’єктів регіональних систем життєзабезпечення, з метою нейтралізації загроз і гарантування національної безпеки в енергетичній сфері, забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року та належних умов життєдіяльності населення в особливий період Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Схвалити Комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст (далі – Комплексні плани).

2. Головам обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій, міським головам відповідних міст разом із Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Службою безпеки України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго":

забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексних планів, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону;

про стан виконання Комплексних планів щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформувати Раду національної безпеки і оборони України та Кабінет Міністрів України (у разі необхідності разом із обґрунтованими пропозиціями щодо їх коригування).

3. Кабінету Міністрів України:

утворити координаційний центр з реалізації Комплексних планів під головуванням Прем’єр-міністра України із включенням до його складу керівництва Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства енергетики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України, Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", інших заінтересованих державних органів, підприємств, установ та організацій;

у двотижневий строк прийняти необхідні рішення, спрямовані на невідкладне виконання заходів, передбачених Комплексними планами, зокрема щодо спрощення / зменшення кількості регуляторних процедур, а також визначення оптимальних механізмів реалізації відповідних заходів;

у двотижневий строк визначити джерела фінансування заходів, передбачених Комплексними планами, у тому числі із залученням коштів міжнародних партнерів;

за участю Національного банку України та банківських установ опрацювати питання збільшення обсягів кредитування програм і проєктів, які реалізуються в рамках Комплексних планів, у тому числі шляхом запровадження пільгових умов кредитування суб’єктів господарювання, залучених до їх реалізації;

у разі виникнення обґрунтованої необхідності у коригуванні Комплексних планів під час їх реалізації забезпечувати разом з відповідними обласними, Київською міською військовими адміністраціями та міськими головами невідкладне внесення до них відповідних змін з інформуванням Ради національної безпеки і оборони України.

4. Правоохоронним органам відповідно до повноважень забезпечити безумовне сприяння реалізації заходів, передбачених Комплексними планами.

5. Попередити посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відповідальних за виконання Комплексних планів та передбачених ними заходів, про персональну відповідальність за їх невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання.

6. Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України затверджений Комплексний план стійкості міста Києва.

