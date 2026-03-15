Швейцарія закрила повітряний простір для літаків США, пов’язаних із війною в Ірані

Швейцарія вирішила закрити свій повітряний простір для польотів літаків США, пов'язаних із військовою в Ірані. Країна аргументує це своєю давньою традицією нейтралітету, пише Bloomberg.

14 березня федеральний уряд у Берні заявив, що два запити на проліт американських розвідлітаків над Швейцарією 15 березня було відхилено. Три інших рейси, включно з двома транспортними літаками - уряд схвалив.

Уряд країни наголосив, що будь-які подальші запити на польоти будуть відхилені, якщо їхня мета прямо пов’язана з війною.

«Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією нейтральної країни сторонами конфлікту, які мають військове значення», - додали в уряді.

