Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов США, связанных с войной в Иране

Правительство Швейцарии подчеркнуло, что любые дальнейшие запросы на полеты будут отклонены, если их цель напрямую связана с войной.

Швейцария решила закрыть свое воздушное пространство для полетов самолетов США, связанных с войной в Иране. Страна аргументирует это своей давней традицией нейтралитета, пишет Bloomberg.

14 марта федеральное правительство в Берне заявило, что два запроса на пролет американских разведывательных самолетов над Швейцарией 15 марта были отклонены. Три других рейса, включая два транспортных самолета, правительство одобрило.

Правительство страны подчеркнуло, что любые дальнейшие запросы на полеты будут отклонены, если их цель напрямую связана с войной.

«Закон о нейтралитете запрещает пролеты над территорией нейтральной страны сторонами конфликта, которые имеют военное значение», — добавили в правительстве.

