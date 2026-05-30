На Хмельниччині засудили рецидивіста за шахрайство на 20 тисяч доларів: діяв за схемою «ваша донька в лікарні»

07:36, 30 травня 2026
Чоловік, який уже шість разів був судимий за крадіжки, розбій та злочини, пов’язані з наркотиками, отримав новий вирок.
Житель Львівщини, який має шість судимостей за крадіжки, розбій та злочини, пов’язані з наркотиками, знову опинився на лаві підсудних. Про це повідомили у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області.

За даними суду, у травні 2025 року пенсіонерці із села Шпичинці Хмельницького району зателефонував чоловік, який діяв у змові з обвинуваченим. Представившись лікарем травматологічного відділення, він повідомив жінці, що її донька нібито потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та потребує термінової дорогої медичної допомоги.

Після цього співрозмовник передав слухавку жінці, яка видала себе за доньку потерпілої. Вона переконала матір підготувати гроші та передати їх людині, яка незабаром мала приїхати до її будинку.

Вже за півгодини обвинувачений сам прибув до жінки та отримав з її рук «на лікування доньки» 20000 доларів США(865652 гривень, згідно курсу НБУ).

Вину у вчиненні злочину обвинувачений не визнав, натомість вигадав власну історію.

Незважаючи на вказану позицію обвинуваченого, його вина доводиться численними доказами, зокрема, показами свідків, самої потерпілої та іншими письмовими доказами.

Таким чином суд вважає доведеним, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга (справа №686/20118/25)

