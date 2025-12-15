Невірний рік народження в документах заблокував видачу нового паспорта – рішення Верховного Суду

Через помилку в даті народження громадянка не змогла відновити паспорт.

Верховний Суд роз’яснив, що звернення до суду із заявою про встановлення особи можливе лише після проходження обов’язкової процедури ідентифікації в Державній міграційній службі України та отримання офіційного рішення ДМС про неможливість встановлення особи за результатами такої процедури. Відсутність доказів проходження цього досудового етапу є підставою для відмови в задоволенні заяви про встановлення особи судом.

Постанова Верховного Суду у справі № 522/8357/23 (провадження № 61-10418св24).

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ГУ ДМС України в Одеській області у справі за заявою заявника, заінтересована особа — ГУ ДМС України в Одеській області, про встановлення факту, що має юридичне значення.

На обґрунтування заяви заявник посилалася на те, що вона втратила свій паспорт і хоче отримати новий документ, який би посвідчував її особу, однак це виявилось неможливим, оскільки в актовому записі про її народження було зроблено помилку, замість правильного року народження 1962 зазначено 1952 рік.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, задовольнив заяву, оскільки до суду надано докази на підтвердження особи заявника, а саме її свідоцтво про народження, два свідоцтва про шлюб, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, витяг з реєстру щодо права власності.

Рішення Суду

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів, скасував їх та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви.

У разі неможливості встановити особу розпорядником реєстру особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи ДМС України та (або) прийняття відповідного рішення суду документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

Отже, у разі якщо ДМС України не змогла встановити особу заявника після проведення процедури ідентифікації, то встановлення такого факту проводиться у судовому порядку.

Таким чином, основними документами, які дозволяють особі звернутися до суду, мають бути свідоцтво про народження особи та рішення ДМС України про неможливість встановити особу після проведення процедури ідентифікації.

При цьому заявниця, звертаючись до суду із заявою, не надала рішення ДМС України про неможливість встановлення її особи після проведення процедури ідентифікації.

