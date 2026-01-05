  1. В Україні

Кадастрового реєстратора із Закарпаття підозрюють у втраті 2,6 га земель нацпарку «Синевир»

22:00, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю Держземагентства через незаконне вибуття заповідних земель.
Кадастрового реєстратора із Закарпаття підозрюють у втраті 2,6 га земель нацпарку «Синевир»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, повідомилено про підозру реєстратору, через службову недбалість якого, за версією слідства, з державної власності безпідставно вибули 2,6 га заповідних земель у межах Національного природного парку «Синевир».

За даними правоохоронців, посадовець, працюючи в системі Держземагентства, не перевірив належним чином технічну документацію та зареєстрував земельну ділянку в межах нацпарку як землі сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього ділянка була безпідставно оформлена у комунальну власність Синевирської сільської ради, попри те, що з 2000 року вона належить до земель природно-заповідного фонду.

Експосадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

У межах досудового розслідування спірні землі вже повернуто законному власнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП земельний кадастр Закарпаття підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]