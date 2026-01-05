Кадастрового реєстратора із Закарпаття підозрюють у втраті 2,6 га земель нацпарку «Синевир»

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю Держземагентства через незаконне вибуття заповідних земель.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, повідомилено про підозру реєстратору, через службову недбалість якого, за версією слідства, з державної власності безпідставно вибули 2,6 га заповідних земель у межах Національного природного парку «Синевир».

За даними правоохоронців, посадовець, працюючи в системі Держземагентства, не перевірив належним чином технічну документацію та зареєстрував земельну ділянку в межах нацпарку як землі сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього ділянка була безпідставно оформлена у комунальну власність Синевирської сільської ради, попри те, що з 2000 року вона належить до земель природно-заповідного фонду.

Експосадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

У межах досудового розслідування спірні землі вже повернуто законному власнику.

