Кадастрового регистратора из Закарпатья подозревают в потере 2,6 га земель нацпарка «Синевир»

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Госземагентства из-за незаконного выбытия заповедных земель.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сообщено о подозрении регистратору, из-за служебной халатности которого, по версии следствия, из государственной собственности безосновательно выбыли 2,6 га заповедных земель в пределах Национального природного парка «Синевир».

По данным правоохранителей, должностное лицо, работая в системе Госземагентства, не проверило надлежащим образом техническую документацию и зарегистрировало земельный участок в пределах нацпарка как земли сельскохозяйственного назначения. В результате этого участок был безосновательно оформлен в коммунальную собственность Синевирского сельского совета, несмотря на то, что с 2000 года он относится к землям природно-заповедного фонда.

Экс-должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В рамках досудебного расследования спорные земли уже возвращены законному владельцу.

