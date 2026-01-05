  1. В Украине

Кадастрового регистратора из Закарпатья подозревают в потере 2,6 га земель нацпарка «Синевир»

22:00, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Госземагентства из-за незаконного выбытия заповедных земель.
Кадастрового регистратора из Закарпатья подозревают в потере 2,6 га земель нацпарка «Синевир»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сообщено о подозрении регистратору, из-за служебной халатности которого, по версии следствия, из государственной собственности безосновательно выбыли 2,6 га заповедных земель в пределах Национального природного парка «Синевир».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным правоохранителей, должностное лицо, работая в системе Госземагентства, не проверило надлежащим образом техническую документацию и зарегистрировало земельный участок в пределах нацпарка как земли сельскохозяйственного назначения. В результате этого участок был безосновательно оформлен в коммунальную собственность Синевирского сельского совета, несмотря на то, что с 2000 года он относится к землям природно-заповедного фонда.

Экс-должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В рамках досудебного расследования спорные земли уже возвращены законному владельцу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП земельный кадастр Закарпатье подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]