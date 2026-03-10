Обязаны ли прокурор и суд разъяснять обвиняемому право на суд присяжных — позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел уголовное дело по заявлению осужденного о пересмотре судебных решений в производстве по организации готовки к умышленному заказному убийству, в котором поднимался вопрос разъяснения права на рассмотрение дела судом присяжных.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по заявлению осужденного о пересмотре определения суда кассационной инстанции, которым были оставлены без изменений судебные решения о его осуждении за организацию приготовления к умышленному убийству по заказу.

Заявитель просил пересмотреть приговор суда первой инстанции, приговор апелляционного суда и определение кассационного суда по основаниям неодинакового применения судом кассационной инстанции норм уголовного и уголовного процессуального законодательства.

Суть дела № 751/4876/15-к

Судами предыдущих инстанций установлено, что в период с ноября по декабрь 2014 года обвиняемый из мотивов личной неприязни, связанной с имущественными претензиями к потерпевшей, с которой ранее проживал одной семьей без регистрации брака, решил организовать ее умышленное убийство по заказу.

Зная о том, что один из его знакомых ранее привлекался к уголовной ответственности, он предложил ему лишить потерпевшую жизни. Во время обсуждения условий преступления стороны согласовали вознаграждение за убийство в сумме от 20 до 25 тысяч долларов США. Обвиняемый передал задаток в размере 2 тысяч долларов США и пообещал остальную часть вознаграждения передать путем отчуждения автомобиля.

С этой целью он получил согласие своего отца на продажу принадлежащего ему автомобиля марки «Nissan pick-up», после чего оформил доверенность на распоряжение этим транспортным средством на лицо, которому было поручено организацию убийства, и передал ему автомобиль.

Осознавая общественную опасность таких намерений и не желая совершать преступление, это лицо обратилось в Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области с заявлением о подготовке преступления. По предложению правоохранительных органов он согласился принять участие в специальной операции с целью предотвращения совершения преступления.

В рамках этой операции было привлечено другое лицо с измененными анкетными данными, которое должно было выдать себя за исполнителя убийства. Во время встречи с обвиняемым стороны обсудили возможные способы лишения потерпевшей жизни, вопросы создания алиби и порядок сообщения о выполнении преступления.

Впоследствии организатору преступления было сообщено, что заказное убийство якобы выполнено. В подтверждение этого ему продемонстрировали фотоснимки с имитированным изображением тела потерпевшей. После этого он получил часть средств, которые остались от переданного задатка, и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, обвиняемый как заказчик и организатор умышленного убийства совершил приготовление к этому преступлению, однако его преступный умысел не был реализован в связи с разоблачением правоохранительными органами во время проведения специальной операции.

Решения судов предыдущих инстанций

Приговором Новозаводского районного суда города Чернигова от 22 февраля 2016 года лицо было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 27, частью первой статьи 14 и пунктом 11 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины. С применением статьи 69 УК Украины ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Также было постановлено взыскать в пользу потерпевшей 50 000 гривен в счет возмещения морального вреда и решены вопросы относительно вещественных доказательств, процессуальных расходов и мер обеспечения уголовного производства.

Приговором Апелляционного суда Черниговской области от 28 сентября 2016 года приговор суда первой инстанции был отменен в части назначенного наказания и постановлен новый приговор, которым осужденному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Определением суда кассационной инстанции от 13 июня 2017 года кассационные жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения, а судебные решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Позиция заявителя и других участников производства

В заявлении о пересмотре судебных решений осужденный ссылался на неодинаковое применение судом кассационной инстанции норм уголовного и уголовного процессуального права.

В частности, он утверждал, что кассационный суд неодинаково применил положения части второй статьи 68 УК Украины при назначении наказания за приготовление к умышленному убийству.

Кроме того, заявитель указывал на нарушение требований части первой статьи 384 УПК Украины, поскольку во время подготовительного судебного заседания ему не было разъяснено право на рассмотрение уголовного производства судом присяжных.

Защитник поддержал доводы заявления. Потерпевшая и ее представитель возражали против его удовлетворения. Прокурор также считал заявление необоснованным.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 384 УПК Украины прокурор и суд обязаны разъяснить обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, возможность и особенности рассмотрения уголовного производства в отношении него судом присяжных.

Законом Украины от 7 сентября 2016 года № 1492-VIII были внесены изменения в статьи 64 и 68 Уголовного кодекса Украины, согласно которым пожизненное лишение свободы не применяется за приготовление к преступлению, кроме отдельных исключений.

Такое разъяснение должно быть осуществлено дважды: прокурором при завершении досудебного расследования и судом во время подготовительного судебного заседания. При этом прокурор обязан предоставить такое разъяснение при завершении досудебного расследования, а суд — во время подготовительного судебного заседания.

Право на рассмотрение дела судом присяжных является составной частью права на защиту и гарантией справедливого судебного разбирательства. Невыполнение судом требований статьи 384 УПК во время подготовительного судебного заседания является существенным нарушением уголовного процессуального закона.

Анализ материалов уголовного производства свидетельствует, что прокурор разъяснил обвиняемому право на рассмотрение дела судом присяжных. В то же время суд первой инстанции во время подготовительного судебного заседания такого разъяснения не осуществил, что подтверждается журналом судебного заседания и технической записью.

При этом подтверждение обвиняемым получения памятки о правах и обязанностях не может считаться надлежащим выполнением судом обязанности, предусмотренной статьей 384 УПК Украины.

Верховный Суд подчеркнул, что право обвиняемого на рассмотрение уголовного производства судом присяжных определяется санкцией статьи Уголовного кодекса, по которой лицо обвиняется, а не фактической возможностью назначения пожизненного лишения свободы в конкретном случае.

Верховный Суд также отметил, что право на рассмотрение дела судом присяжных сохраняется за обвиняемым независимо от стадии совершения преступления, если санкцией статьи Уголовного кодекса предусмотрена возможность назначения пожизненного лишения свободы.

Таким образом, неразъяснение судом этого права является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и ставит под сомнение осуществление правосудия судом, который соответствует стандарту «суда, установленного законом» в понимании статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришел к выводу о необходимости отмены определения суда кассационной инстанции, а также решений судов первой и апелляционной инстанций с направлением уголовного производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем Суд оставил осужденного под стражей до решения вопроса о мере пресечения судом первой инстанции, но на срок не более шестидесяти дней.

Верховный Суд сформулировал правовой вывод, согласно которому суд обязан разъяснить обвиняемому в совершении как оконченного, так и неоконченного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, возможность и особенности рассмотрения уголовного производства в отношении него судом присяжных.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

