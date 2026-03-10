  1. В Украине

НАГС утвердило методические рекомендации по дисциплинарной ответственности должностных лиц местного самоуправления

15:26, 10 марта 2026
Рекомендации подробно разъясняют процедуру привлечения должностных лиц к ответственности.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по осуществлению дисциплинарного производства в отношении служащих местного самоуправления.

Документ разработан во исполнение положений нового Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» (№ 3077-IX) и призван помочь руководителям служб и кадровым подразделениям громад правильно применять нормы дисциплинарного права.

Документ определяет четыре основные стадии процесса:

Открытие производства. Руководитель службы, имея достаточные данные о признаках проступка (из докладной записки, обращения граждан, материалов проверок, публикаций в СМИ и т. п.), издает распоряжение (приказ) об открытии производства и требует у служащего письменное объяснение.

Рассмотрение объяснений руководителем. Получив объяснение, руководитель может принять одно из трех решений: закрыть производство, объявить замечание (в четко определенных законом случаях) или передать дело на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Рассмотрение дела дисциплинарной комиссией. Комиссия изучает материалы, собирает доказательства, при необходимости заслушивает объяснения служащего. По результатам работы она готовит представление с выводом о наличии или отсутствии состава проступка и предложением относительно вида взыскания.

Принятие окончательного решения. На основании представления комиссии руководитель службы издает распоряжение (приказ) о наложении дисциплинарного взыскания (выговор или увольнение) либо о закрытии производства. Дела о замечании и увольнении имеют свои особенности в оформлении.

