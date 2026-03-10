  1. В Украине

Протоколы составляет только ТЦК: глава МВД Клименко объяснил роль полиции во время мобилизации

16:02, 10 марта 2026
Игорь Клименко сообщил, что полиция не определяет, находится ли человек в розыске за нарушение правил военного учета, он только доставляет таких лиц в ТЦК на их обращение.
Фото: МВД
Национальная полиция Украины не определяет статус нарушения правил воинского учёта и мобилизационного законодательства. Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил во время пленарного заседания Верховной Рады.

По словам министра, полиция обязана по обращению территориальных центров комплектования и других определённых органов власти доставлять в эти центры лиц, которые нарушили мобилизационное законодательство.

«При этом административные протоколы за нарушение правил мобилизации составляют только представители ТЦК, а не полиция. То есть Национальная полиция не устанавливает и не определяет статус нарушения правил воинского учёта и мобилизационного законодательства или, как его называют, статус в розыске», — пояснил Клименко.

Он отметил, что Нацполиция лишь выявляет лиц, которые уже имеют такой статус, установленный ТЦК.

Министр добавил, что если существует правовое основание для задержания и доставления человека в центры комплектования, полиция выполняет эти действия.

Клименко также сообщил, что участие и полномочия полиции в мобилизационных мероприятиях чётко урегулированы законодательством.

«Национальная полиция исключительно по обращению ТЦК участвует в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов, совместно с военнослужащими ТЦК осуществляет административное задержание при необходимости и доставление уклонистов непосредственно в центры комплектования», — отметил министр.

Глава МВД напомнил, что организация процесса мобилизации не относится к ответственности Министерства внутренних дел.

МВД ТЦК мобилизация

