ФОП не скасував штраф 4,7 млн грн: апеляційний суд визнав законною фактичну податкову перевірку

Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність фактичної перевірки ФОП та штрафу майже 4,7 млн грн за порушення обліку товарних запасів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу у справі №440/7292/24 щодо оскарження фізичною особою-підприємцем наказу про проведення фактичної перевірки та податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, винесених контролюючим органом за результатами перевірки.

Предметом розгляду було встановлення правомірності проведення фактичної перевірки та застосування штрафу за порушення вимог Закону України №265/95-ВР щодо використання РРО та ведення обліку товарних запасів. Про це повідомили у ДПС у Полтавській області.

Суть справи

Контролюючим органом проведено фактичну перевірку платника, за результатами якої встановлено порушення вимог пунктів 1, 12 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №265/95-ВР (далі – Закон). За результатами перевірки складено акт, на підставі якого прийнято податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 4 737 261,0 гривень.

Колегія суддів апеляційної інстанції не погодилася з висновками суду першої інстанції та зазначила таке.

Розгляд справи апеляційним судом

Щодо вимоги про визнання протиправним та скасування наказу ГУ ДПС у Полтавській області від 18.01.2024 №93-п «Про проведення фактичної перевірки», суд вказав, що правовою підставою для її проведення є підпункт 80 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України, який містить лише одну фактичну підставу для цього, то зазначення у наказі лише цього підпункту без розкриття його змісту та деталізації обставин не є істотним недоліком наказу, який давав би підстави вважати його протиправним.

У зазначеному вище наказі фактичну підставу деталізовано шляхом посилання на отриману інформацію щодо можливого порушення, зазначено сферу, щодо якої її отримано, тобто має місце конкретизація фактичної підстави.

Колегія суддів зазначила, що обсяг інформації, наведений у наказі, відповідає вимогам абзацу 3 пункту 81.1 статті 81 ПКУ, а тому підстав для його скасування через неналежне оформлення немає.

Також, судовим розглядом встановлено, що станом на 22.01.2024 відповідно до письмового пояснення позивача, яке є додатком до акта перевірки, встановлено відсутність в паперовій або в електронній формі, форми ведення обліку товарних запасі. Відповідно до пункту 2 Розділу II Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 №496, форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі.

Згідно з описами залишків товару станом на 18.01.2024 вартість зазначеного в описах товарів, що реалізується ФОП, становить 4 735 833,0 гривень. Вказана обставина в ході судового розгляду справи позивачем не спростована.

Ненадання під час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу визначено самостійною підставою для застосування штрафної санкції. При цьому, Законом було введено обов’язок суб’єктів господарювання надавати контролюючим органам на початок проведення перевірки документи, що підтверджують облік та походження товарних запасів.

З урахуванням наведеного Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 13.11.2024 у справі №440/7292/24 та ухвалив нову постанову від 27.02.2026 якою в задоволенні позову ФОП відмовлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.