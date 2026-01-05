  1. В Україні

В Україні рекордно зріс ринок авто – ТОП-5 легковиків

23:12, 5 січня 2026
Продажі зросли на 15,6%, лідером ринку став китайський виробник BYD.
В Україні протягом 2025 року на першу реєстрацію було поставлено 79 501 новий легковий автомобіль, що на 15,6% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Загалом 77 674 автомобілі з цієї кількості були імпортованими, ще 1 827 мали VIN-коди українських підприємств, де здійснювалася часткова збірка або переобладнання нових легковиків.

За підсумками року лідером серед виробників нових автомобілів на українському ринку став китайський бренд BYD, зазначають експерти. У модельному рейтингу серед суто китайських авто представлені BYD Song Plus і Zeekr 7X. Також серед популярних моделей фігурує Volkswagen ID.Unyx. Водночас у верхніх рядках рейтингу залишаються лідери попередніх років — Renault Duster та Toyota RAV4.

Аналітики також повідомляють, що у сегменті преміальних марок український автопарк у 2025 році поповнився двома автомобілями Lamborghini, вісьмома Aston Martin, 20 Bentley, 26 Rolls-Royce, 32 Maserati та 793 Porsche.

Серед нових легкових автомобілів, зареєстрованих як виготовлені в Україні, лідером за підсумками року став кросовер Skoda Karoq. У 2025 році було зареєстровано 938 таких авто, які випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

авто транспорт

