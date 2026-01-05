  1. В Украине

В Украине рекордно вырос рынок авто – ТОП-5 легковых автомобилей

23:12, 5 января 2026
Продажи выросли на 15,6%, лидером рынка стал китайский производитель BYD.
В Украине в течение 2025 года на первую регистрацию было поставлено 79 501 новый легковой автомобиль, что на 15,6% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В общей сложности 77 674 автомобиля из этого количества были импортированными, еще 1 827 имели VIN-коды украинских предприятий, где осуществлялась частичная сборка или переоборудование новых легковых автомобилей.

По итогам года лидером среди производителей новых автомобилей на украинском рынке стал китайский бренд BYD, отмечают эксперты. В модельном рейтинге среди чисто китайских авто представлены BYD Song Plus и Zeekr 7X. Также среди популярных моделей фигурирует Volkswagen ID.Unyx. В то же время в верхних строчках рейтинга остаются лидеры предыдущих лет — Renault Duster и Toyota RAV4.

Аналитики также сообщают, что в сегменте премиальных марок украинский автопарк в 2025 году пополнился двумя автомобилями Lamborghini, восемью Aston Martin, 20 Bentley, 26 Rolls-Royce, 32 Maserati и 793 Porsche.

Среди новых легковых автомобилей, зарегистрированных как произведенные в Украине, лидером по итогам года стал кроссовер Skoda Karoq. В 2025 году было зарегистрировано 938 таких автомобилей, которые выпускают на закарпатском заводе «Еврокар».

авто транспорт

