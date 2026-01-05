  1. В Україні

У 2026 році в Україні відкриють 16 ветеранських просторів — плани Мінветеранів

22:36, 5 січня 2026
Відомство озвучило ключові напрями ветеранської політики на 2026 рік.
У 2026 році в Україні відкриють 16 ветеранських просторів — плани Мінветеранів
Фото: Мінветеранів
Міністерство у справах ветеранів планує розпочати розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ (ВМК) у п’яти пілотних регіонах у 2026 році. Про це розповіли у відомстві.

Пріоритети ветеранської політики

У 2026 році ветеранська політика продовжує бути серед пріоритетів держави.

Це означає, що підтримка ветеранів й ветеранок стане важливим напрямом роботи у регіонах.

Саме громади першими зустрічають тих, хто повертається з війни: тут звертаються за медичною допомогою та реабілітацією, соціальними гарантіями та послугами, шукають роботу та можливості для самореалізації.

Від того, наскільки громади готові підтримати ветеранів і ветеранок, залежить їхнє успішне повернення до цивільного життя, довіра до держави та якість життя загалом.

Розбудова ветеранських просторів

Згідно з планом відомства на 2026 рік, планується почати розбудову мережі державних ветеранських просторів, зокрема заплановано відкриття 16 таких просторів.

Заходи у сфері здоров’я та соціальної підтримки

У сфері здоров’я і соціальної підтримки заплановано:

  • адаптація ветеранів, які частково або повністю втратили зір (пошук і контрактування надавачів відповідних послуг);
  • запровадження довготривалого медичного догляду для ветеранів й ветеранок;
  • корекція рубцевих змін шкіри після травм і опіків;
  • посилення спроможностей ветеранів з обмеженнями життєдіяльності;
  • розширення послуг з первинної медичної допомоги;
  • реалізація експериментального проєкту щодо компенсації переобладнання автомобілів для ветеранів.

Вшанування пам’яті

Розбудова регіональних військових меморіальних кладовищ у п’яти пілотних регіонах.

Цифрова платформа для регіональних програм

У 2026 році на цифровій платформі «Ветеран Pro» буде представлено регіональні програми від кожної області з урахуванням потреб та можливостей громад.

