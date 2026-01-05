У 2026 році в Україні відкриють 16 ветеранських просторів — плани Мінветеранів

Відомство озвучило ключові напрями ветеранської політики на 2026 рік.

Фото: Мінветеранів

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів планує розпочати розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ (ВМК) у п’яти пілотних регіонах у 2026 році. Про це розповіли у відомстві.

Пріоритети ветеранської політики

У 2026 році ветеранська політика продовжує бути серед пріоритетів держави.

Це означає, що підтримка ветеранів й ветеранок стане важливим напрямом роботи у регіонах.

Саме громади першими зустрічають тих, хто повертається з війни: тут звертаються за медичною допомогою та реабілітацією, соціальними гарантіями та послугами, шукають роботу та можливості для самореалізації.

Від того, наскільки громади готові підтримати ветеранів і ветеранок, залежить їхнє успішне повернення до цивільного життя, довіра до держави та якість життя загалом.

Розбудова ветеранських просторів

Згідно з планом відомства на 2026 рік, планується почати розбудову мережі державних ветеранських просторів, зокрема заплановано відкриття 16 таких просторів.

Заходи у сфері здоров’я та соціальної підтримки

У сфері здоров’я і соціальної підтримки заплановано:

адаптація ветеранів, які частково або повністю втратили зір (пошук і контрактування надавачів відповідних послуг);

запровадження довготривалого медичного догляду для ветеранів й ветеранок;

корекція рубцевих змін шкіри після травм і опіків;

посилення спроможностей ветеранів з обмеженнями життєдіяльності;

розширення послуг з первинної медичної допомоги;

реалізація експериментального проєкту щодо компенсації переобладнання автомобілів для ветеранів.

Вшанування пам’яті

Розбудова регіональних військових меморіальних кладовищ у п’яти пілотних регіонах.

Цифрова платформа для регіональних програм

У 2026 році на цифровій платформі «Ветеран Pro» буде представлено регіональні програми від кожної області з урахуванням потреб та можливостей громад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.