У 2026 році в Україні відкриють 16 ветеранських просторів — плани Мінветеранів
Міністерство у справах ветеранів планує розпочати розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ (ВМК) у п’яти пілотних регіонах у 2026 році. Про це розповіли у відомстві.
Пріоритети ветеранської політики
У 2026 році ветеранська політика продовжує бути серед пріоритетів держави.
Це означає, що підтримка ветеранів й ветеранок стане важливим напрямом роботи у регіонах.
Саме громади першими зустрічають тих, хто повертається з війни: тут звертаються за медичною допомогою та реабілітацією, соціальними гарантіями та послугами, шукають роботу та можливості для самореалізації.
Від того, наскільки громади готові підтримати ветеранів і ветеранок, залежить їхнє успішне повернення до цивільного життя, довіра до держави та якість життя загалом.
Розбудова ветеранських просторів
Згідно з планом відомства на 2026 рік, планується почати розбудову мережі державних ветеранських просторів, зокрема заплановано відкриття 16 таких просторів.
Заходи у сфері здоров’я та соціальної підтримки
У сфері здоров’я і соціальної підтримки заплановано:
- адаптація ветеранів, які частково або повністю втратили зір (пошук і контрактування надавачів відповідних послуг);
- запровадження довготривалого медичного догляду для ветеранів й ветеранок;
- корекція рубцевих змін шкіри після травм і опіків;
- посилення спроможностей ветеранів з обмеженнями життєдіяльності;
- розширення послуг з первинної медичної допомоги;
- реалізація експериментального проєкту щодо компенсації переобладнання автомобілів для ветеранів.
Вшанування пам’яті
Розбудова регіональних військових меморіальних кладовищ у п’яти пілотних регіонах.
Цифрова платформа для регіональних програм
У 2026 році на цифровій платформі «Ветеран Pro» буде представлено регіональні програми від кожної області з урахуванням потреб та можливостей громад.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.