В 2026 году в Украине откроют 16 ветеранских пространств — планы Минветеранов
Министерство по делам ветеранов планирует начать развитие региональных военных мемориальных кладбищ (ВМК) в пяти пилотных регионах в 2026 году. Об этом сообщили в ведомстве.
Приоритеты ветеранской политики
В 2026 году ветеранская политика продолжает быть среди приоритетов государства.
Это означает, что поддержка ветеранов и ветеранок станет важным направлением работы в регионах.
Именно общины первыми встречают тех, кто возвращается с войны: здесь обращаются за медицинской помощью и реабилитацией, социальными гарантиями и услугами, ищут работу и возможности для самореализации.
От того, насколько общины готовы поддержать ветеранов и ветеранок, зависит их успешное возвращение к гражданской жизни, доверие к государству и качество жизни в целом.
Развитие ветеранских пространств
Согласно плану ведомства на 2026 год, планируется начать развитие сети государственных ветеранских пространств, в частности запланировано открытие 16 таких пространств.
Мероприятия в сфере здоровья и социальной поддержки
В сфере здоровья и социальной поддержки запланировано:
- адаптация ветеранов, частично или полностью утративших зрение (поиск и заключение контрактов с поставщиками соответствующих услуг);
- введение долгосрочного медицинского ухода для ветеранов и ветеранок;
- коррекция рубцовых изменений кожи после травм и ожогов;
- усиление возможностей ветеранов с ограничениями жизнедеятельности;
- расширение услуг по первичной медицинской помощи;
- реализация экспериментального проекта по компенсации переоборудования автомобилей для ветеранов.
Почитание памяти
Развитие региональных военных мемориальных кладбищ в пяти пилотных регионах.
Цифровая платформа для региональных программ
В 2026 году на цифровой платформе «Ветеран Pro» будут представлены региональные программы от каждой области с учетом потребностей и возможностей общин.
