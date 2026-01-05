  1. В Украине

В 2026 году в Украине откроют 16 ветеранских пространств — планы Минветеранов

22:36, 5 января 2026
Ведомство озвучило ключевые направления ветеранской политики на 2026 год.
Фото: Минветеранов
Министерство по делам ветеранов планирует начать развитие региональных военных мемориальных кладбищ (ВМК) в пяти пилотных регионах в 2026 году. Об этом сообщили в ведомстве.

Приоритеты ветеранской политики

В 2026 году ветеранская политика продолжает быть среди приоритетов государства.

Это означает, что поддержка ветеранов и ветеранок станет важным направлением работы в регионах.

Именно общины первыми встречают тех, кто возвращается с войны: здесь обращаются за медицинской помощью и реабилитацией, социальными гарантиями и услугами, ищут работу и возможности для самореализации.

От того, насколько общины готовы поддержать ветеранов и ветеранок, зависит их успешное возвращение к гражданской жизни, доверие к государству и качество жизни в целом.

Развитие ветеранских пространств

Согласно плану ведомства на 2026 год, планируется начать развитие сети государственных ветеранских пространств, в частности запланировано открытие 16 таких пространств.

Мероприятия в сфере здоровья и социальной поддержки

В сфере здоровья и социальной поддержки запланировано:

  • адаптация ветеранов, частично или полностью утративших зрение (поиск и заключение контрактов с поставщиками соответствующих услуг);
  • введение долгосрочного медицинского ухода для ветеранов и ветеранок;
  • коррекция рубцовых изменений кожи после травм и ожогов;
  • усиление возможностей ветеранов с ограничениями жизнедеятельности;
  • расширение услуг по первичной медицинской помощи;
  • реализация экспериментального проекта по компенсации переоборудования автомобилей для ветеранов.

Почитание памяти

Развитие региональных военных мемориальных кладбищ в пяти пилотных регионах.

Цифровая платформа для региональных программ

В 2026 году на цифровой платформе «Ветеран Pro» будут представлены региональные программы от каждой области с учетом потребностей и возможностей общин.

ветераны

