В 2026 году в Украине откроют 16 ветеранских пространств — планы Минветеранов

Ведомство озвучило ключевые направления ветеранской политики на 2026 год.

Фото: Минветеранов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов планирует начать развитие региональных военных мемориальных кладбищ (ВМК) в пяти пилотных регионах в 2026 году. Об этом сообщили в ведомстве.

Приоритеты ветеранской политики

В 2026 году ветеранская политика продолжает быть среди приоритетов государства.

Это означает, что поддержка ветеранов и ветеранок станет важным направлением работы в регионах.

Именно общины первыми встречают тех, кто возвращается с войны: здесь обращаются за медицинской помощью и реабилитацией, социальными гарантиями и услугами, ищут работу и возможности для самореализации.

От того, насколько общины готовы поддержать ветеранов и ветеранок, зависит их успешное возвращение к гражданской жизни, доверие к государству и качество жизни в целом.

Развитие ветеранских пространств

Согласно плану ведомства на 2026 год, планируется начать развитие сети государственных ветеранских пространств, в частности запланировано открытие 16 таких пространств.

Мероприятия в сфере здоровья и социальной поддержки

В сфере здоровья и социальной поддержки запланировано:

адаптация ветеранов, частично или полностью утративших зрение (поиск и заключение контрактов с поставщиками соответствующих услуг);

введение долгосрочного медицинского ухода для ветеранов и ветеранок;

коррекция рубцовых изменений кожи после травм и ожогов;

усиление возможностей ветеранов с ограничениями жизнедеятельности;

расширение услуг по первичной медицинской помощи;

реализация экспериментального проекта по компенсации переоборудования автомобилей для ветеранов.

Почитание памяти

Развитие региональных военных мемориальных кладбищ в пяти пилотных регионах.

Цифровая платформа для региональных программ

В 2026 году на цифровой платформе «Ветеран Pro» будут представлены региональные программы от каждой области с учетом потребностей и возможностей общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.