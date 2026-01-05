  1. Суспільство

Уряд погодив 9 проєктів для ветеранів війни — Мінветеранів розширює підтримку Захисників

23:55, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінветеранів реалізує дев’ять експериментальних проєктів підтримки Захисників, осіб з інвалідністю та їхніх родин.
Уряд погодив 9 проєктів для ветеранів війни — Мінветеранів розширює підтримку Захисників
Фото: NOVA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів України реалізує дев’ять експериментальних проєктів, запроваджених рішеннями Кабінету міністрів. Про це йдеться у відповіді відомства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, з вересня 2025 року до кінця грудня 2026 року діє експериментальний проєкт з надання послуг адаптації окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та повністю або частково втратили зір.

У 2026 році заплановано реалізацію кількох проєктів у сфері медичної та соціальної підтримки Захисників. Серед них — надання послуг з довготривалого медичного догляду, корекції рубцевих змін шкіри після травм і опіків, а також посилення спроможностей осіб з обмеженнями життєдіяльності. Усі ці ініціативи триватимуть з січня до кінця грудня 2026 року, за винятком проєкту з розвитку спроможностей, який стартував у листопаді 2025 року.

Також з січня 2025 року на два роки запроваджено експеримент з надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою і спортом. З березня 2025 року на півтора року стартував проєкт державної допомоги на навчання дітям окремих категорій Захисників.

Окремий експеримент стосується модернізації військових, військово-морських та військово-спортивних ліцеїв, а також ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Його реалізація розпочалася у липні 2025 року і триватиме два роки.

Крім того, у 2026 році планується реалізація проєкту з призначення та виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ще одна ініціатива — створення та забезпечення функціонування мережі державних ветеранських просторів — стартує у грудні 2025 року та розрахована на два роки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України координує 18 експериментальних проєктів, погоджених урядом, а Міністерство культури та інформаційної політики реалізує три такі проєкти, ще один перебуває на етапі підготовки.

Водночас у вересні група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №14010 щодо необхідності дотримання конституційного правового порядку. Документ містить заклик до Кабінету міністрів утриматися від ухвалення підзаконних актів із питань, що належать до виключних повноважень парламенту, зокрема щодо запровадження експериментальних проєктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]