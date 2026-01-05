Уряд погодив 9 проєктів для ветеранів війни — Мінветеранів розширює підтримку Захисників

Мінветеранів реалізує дев’ять експериментальних проєктів підтримки Захисників, осіб з інвалідністю та їхніх родин.

Міністерство у справах ветеранів України реалізує дев’ять експериментальних проєктів, запроваджених рішеннями Кабінету міністрів. Про це йдеться у відповіді відомства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, з вересня 2025 року до кінця грудня 2026 року діє експериментальний проєкт з надання послуг адаптації окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та повністю або частково втратили зір.

У 2026 році заплановано реалізацію кількох проєктів у сфері медичної та соціальної підтримки Захисників. Серед них — надання послуг з довготривалого медичного догляду, корекції рубцевих змін шкіри після травм і опіків, а також посилення спроможностей осіб з обмеженнями життєдіяльності. Усі ці ініціативи триватимуть з січня до кінця грудня 2026 року, за винятком проєкту з розвитку спроможностей, який стартував у листопаді 2025 року.

Також з січня 2025 року на два роки запроваджено експеримент з надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою і спортом. З березня 2025 року на півтора року стартував проєкт державної допомоги на навчання дітям окремих категорій Захисників.

Окремий експеримент стосується модернізації військових, військово-морських та військово-спортивних ліцеїв, а також ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Його реалізація розпочалася у липні 2025 року і триватиме два роки.

Крім того, у 2026 році планується реалізація проєкту з призначення та виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ще одна ініціатива — створення та забезпечення функціонування мережі державних ветеранських просторів — стартує у грудні 2025 року та розрахована на два роки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України координує 18 експериментальних проєктів, погоджених урядом, а Міністерство культури та інформаційної політики реалізує три такі проєкти, ще один перебуває на етапі підготовки.

Водночас у вересні група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №14010 щодо необхідності дотримання конституційного правового порядку. Документ містить заклик до Кабінету міністрів утриматися від ухвалення підзаконних актів із питань, що належать до виключних повноважень парламенту, зокрема щодо запровадження експериментальних проєктів.

