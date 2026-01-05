Правительство согласовало 9 проектов для ветеранов войны — Минветеранов расширяет поддержку Защитников

Минветеранов реализует девять экспериментальных проектов поддержки Защитников, лиц с инвалидностью и их семей.

Фото: NOVA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов Украины реализует девять экспериментальных проектов, введенных решениями Кабинета министров. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

В частности, с сентября 2025 года до конца декабря 2026 года действует экспериментальный проект по предоставлению услуг адаптации отдельным категориям лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью или частично потеряли зрение.

В 2026 году запланирована реализация нескольких проектов в сфере медицинской и социальной поддержки Защитников. Среди них — предоставление услуг по длительному медицинскому уходу, коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов, а также усиление способностей лиц с ограничениями жизнедеятельности. Все эти инициативы будут продолжаться с января до конца декабря 2026 года, за исключением проекта по развитию способностей, который стартовал в ноябре 2025 года.

Также с января 2025 года на два года введен эксперимент по оказанию участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны помощи для занятий физической культурой и спортом. С марта 2025 года на полтора года стартовал проект государственной помощи на обучение детей отдельных категорий Защитников.

Отдельный эксперимент касается модернизации военных, военно-морских и военно-спортивных лицеев, а также лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Его реализация началась в июле 2025 года и продлится два года.

Кроме того, в 2026 году планируется реализация проекта по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью вследствие войны. Еще одна инициатива — создание и обеспечение функционирования сети государственных ветеранских пространств — стартует в декабре 2025 года и рассчитана на два года.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий Украины координирует 18 экспериментальных проектов, согласованных правительством, а Министерство культуры и информационной политики реализует три таких проекта, еще один находится на стадии подготовки.

В то же время в сентябре группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №14010 о необходимости соблюдения конституционного правового порядка. Документ содержит призыв к Кабинету министров воздержаться от принятия подзаконных актов по вопросам, относящимся к исключительным полномочиям парламента, в частности по внедрению экспериментальных проектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.