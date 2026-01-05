На саміті у Парижі Туреччина назве безпеку Чорного моря пріоритетом

Саміт у Парижі 6 січня зосередиться на мирному плані США, безпеці України та ролі «Коаліції охочих».

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час саміту, присвяченого Україні, який відбудеться у вівторок, 6 січня, в Парижі, наголосить на стратегічному значенні підтримання безпеки в Чорному морі. Про це повідомляє Reuters.

Зустріч ініціював президент Франції Еммануель Макрон у форматі так званої «Коаліції охочих». До групи, яку очолюють Франція та Велика Британія, входять понад 30 держав. Очільник турецького МЗС візьме участь у засіданні та підтвердить позицію Анкари щодо необхідності конкретних і результативних кроків для припинення війни в Україні.

За даними джерела Reuters, Фідан зверне увагу на практичні результати трьох раундів прямих переговорів між Україною та Росією, що відбулися в Стамбулі, зокрема на обміни полоненими. Він також повторить пропозицію Туреччини щодо організації зустрічі лідерів сторін конфлікту.

Окремо міністр підкреслить, що Анкара розглядає забезпечення безпеки в Чорному морі як стратегічний пріоритет та регулярно нагадує про свою позицію всім залученим сторонам.

Туреччина, яка є членом НАТО, з початку повномасштабної війни підтримує зв’язки як з Києвом, так і з Москвою. Вона надавала Україні військову допомогу, водночас утримавшись від приєднання до санкцій Заходу проти Росії.

Анкара також висловила занепокоєння через нещодавню ескалацію в Чорному морі, внаслідок якої дрони вразили російські та турецькі судна, а українські порти зазнали пошкоджень. Окрім того, протягом останніх тижнів турецька сторона зафіксувала входження безпілотників у свій повітряний простір — один із них був збитий поблизу Анкари.

Очікується, що переговори на Паризькому саміті 6 січня будуть зосереджені на положеннях проєкту мирного плану США, питаннях гарантій безпеки для України, а також можливій ролі «Коаліції охочих» у його реалізації.

