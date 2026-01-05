  1. В мире

На саммите в Париже Турция назовет безопасность Черного моря приоритетом

23:19, 5 января 2026
Саммит в Париже 6 января сосредоточится на мирном плане США, безопасности Украины и роли «Коалиции желающих».
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время саммита, посвященного Украине, который состоится во вторник, 6 января, в Париже, подчеркнет стратегическое значение поддержания безопасности в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

Встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон в формате так называемой «Коалиции желающих». В группу, которую возглавляют Франция и Великобритания, входят более 30 государств. Глава турецкого МИД примет участие в заседании и подтвердит позицию Анкары о необходимости конкретных и результативных шагов для прекращения войны в Украине.

По данным источника Reuters, Фидан обратит внимание на практические результаты трех раундов прямых переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле, в частности на обмены пленными. Он также повторит предложение Турции об организации встречи лидеров сторон конфликта.

Отдельно министр подчеркнет, что Анкара рассматривает обеспечение безопасности в Черном море как стратегический приоритет и регулярно напоминает о своей позиции всем вовлеченным сторонам.

Турция, которая является членом НАТО, с начала полномасштабной войны поддерживает связи как с Киевом, так и с Москвой. Она оказывала Украине военную помощь, при этом воздержавшись от присоединения к санкциям Запада против России.

Анкара также выразила обеспокоенность из-за недавней эскалации в Черном море, в результате которой дроны поразили российские и турецкие суда, а украинские порты получили повреждения. Кроме того, в течение последних недель турецкая сторона зафиксировала вторжение беспилотников в свое воздушное пространство — один из них был сбит вблизи Анкары.

Ожидается, что переговоры на Парижском саммите 6 января будут сосредоточены на положениях проекта мирного плана США, вопросах гарантий безопасности для Украины, а также возможной роли «Коалиции желающих» в его реализации.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

