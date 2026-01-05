  1. В Україні

«єДозвіл» отримає нові послуги для підприємців у 2026 році

21:41, 5 січня 2026
Мінекономіки планує розширювати цифрові сервіси, paperless-процедури та додавати нові послуги до системи «єДозвіл».
Фото: Depositphotos
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує й надалі розвивати ризик-орієнтований державний нагляд, розширювати цифрові та paperless-процедури, а також поступово інтегрувати нові послуги до системи «єДозвіл». Про це повідомили у відомстві.

"Пріоритет залишається незмінним - рішення, що ґрунтуються на даних і дають відчутний результат для бізнесу", - наголошують у міністерстві.

Минулого року відомство зосередилося на дерегуляції, що дозволило скоротити надмірні вимоги, спростити процедури та перевести державний нагляд на ризик-орієнтовану модель. За підсумками роботи Міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції у 2025 році уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради законопроєкт про скасування ще 63 регуляторних механізмів.

У міністерстві пояснили, що більшість пропозицій і скарг бізнесу надходили через платформу «Пульс», бізнес-асоціації та під час регіональних зустрічей з підприємцями. Це дало змогу усунути низку проблем, які негативно впливали на діяльність підприємств.

Зокрема, було ліквідовано регуляторні колізії, що створювали ризики зупинки виробництв і зриву контрактів, скасовано необґрунтовані технічні вимоги, які призводили до додаткових витрат, ухвалено рішення для лісової та деревообробної галузей з урахуванням норм ЄС, запроваджено paperless-процедури — від електронного чека до цифровізації окремих держсервісів, а також розпочато усунення дублювання технічного контролю промислової техніки.

Що стосується системи «єДозвіл», у 2024 році через неї було подано понад 17 тис заявок на декларацію матеріально-технічної бази, з яких понад 7 тис — через застосунок «Дія». Підтверджений економічний ефект від використання цього інструменту перевищив 13 млн грн.

Крім того, у межах «єДозволу» запущено ветеринарну ліцензію з використанням ШІ для перевірки заявок, що дозволяє зменшити кількість помилок у документах, але без ухвалення рішень. Також розпочато бета-тестування ліцензії на обіг наркотичних засобів та прекурсорів.

