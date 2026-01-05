  1. В Украине

«єДозвіл» получит новые услуги для предпринимателей в 2026 году

21:41, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минэкономики планирует расширять цифровые сервисы, paperless-процедуры и добавлять новые услуги в систему «єДозвіл».
«єДозвіл» получит новые услуги для предпринимателей в 2026 году
Фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планирует и в дальнейшем развивать риск-ориентированный государственный надзор, расширять цифровые и paperless-процедуры, а также постепенно интегрировать новые услуги в систему «єДозвіл». Об этом сообщили в ведомстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Приоритет остается неизменным — решения, основанные на данных и дающие ощутимый результат для бизнеса», — отмечают в министерстве.

В прошлом году ведомство сосредоточилось на дерегуляции, что позволило сократить чрезмерные требования, упростить процедуры и перевести государственный надзор на риск-ориентированную модель. По итогам работы Межведомственной рабочей группы по вопросам дерегулирования в 2025 году правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования бизнеса и подало в Верховную Раду законопроект об отмене еще 63 регуляторных механизмов.

В министерстве пояснили, что большинство предложений и жалоб бизнеса поступали через платформу «Пульс», бизнес-ассоциации и во время региональных встреч с предпринимателями. Это позволило устранить ряд проблем, которые негативно влияли на деятельность предприятий.

В частности, были ликвидированы регуляторные коллизии, создававшие риски остановки производств и срыва контрактов, отменены необоснованные технические требования, которые приводили к дополнительным расходам, принято решение для лесной и деревообрабатывающей отраслей с учетом норм ЕС, введены paperless-процедуры — от электронного чека до цифровизации отдельных госсервисов, а также начато устранение дублирования технического контроля промышленной техники.

Что касается системы «єДозвіл», в 2024 году через нее было подано более 17 тыс. заявок на декларацию материально-технической базы, из которых более 7 тыс. — через приложение «Дія». Подтвержденный экономический эффект от использования этого инструмента превысил 13 млн грн.

Кроме того, в рамках «єДозволу» запущена ветеринарная лицензия с использованием ИИ для проверки заявок, что позволяет уменьшить количество ошибок в документах, но без принятия решений. Также начато бета-тестирование лицензии на оборот наркотических средств и прекурсоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес ФЛП Минэкономики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]