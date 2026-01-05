«єДозвіл» получит новые услуги для предпринимателей в 2026 году

Минэкономики планирует расширять цифровые сервисы, paperless-процедуры и добавлять новые услуги в систему «єДозвіл».

Фото: Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планирует и в дальнейшем развивать риск-ориентированный государственный надзор, расширять цифровые и paperless-процедуры, а также постепенно интегрировать новые услуги в систему «єДозвіл». Об этом сообщили в ведомстве.

«Приоритет остается неизменным — решения, основанные на данных и дающие ощутимый результат для бизнеса», — отмечают в министерстве.

В прошлом году ведомство сосредоточилось на дерегуляции, что позволило сократить чрезмерные требования, упростить процедуры и перевести государственный надзор на риск-ориентированную модель. По итогам работы Межведомственной рабочей группы по вопросам дерегулирования в 2025 году правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования бизнеса и подало в Верховную Раду законопроект об отмене еще 63 регуляторных механизмов.

В министерстве пояснили, что большинство предложений и жалоб бизнеса поступали через платформу «Пульс», бизнес-ассоциации и во время региональных встреч с предпринимателями. Это позволило устранить ряд проблем, которые негативно влияли на деятельность предприятий.

В частности, были ликвидированы регуляторные коллизии, создававшие риски остановки производств и срыва контрактов, отменены необоснованные технические требования, которые приводили к дополнительным расходам, принято решение для лесной и деревообрабатывающей отраслей с учетом норм ЕС, введены paperless-процедуры — от электронного чека до цифровизации отдельных госсервисов, а также начато устранение дублирования технического контроля промышленной техники.

Что касается системы «єДозвіл», в 2024 году через нее было подано более 17 тыс. заявок на декларацию материально-технической базы, из которых более 7 тыс. — через приложение «Дія». Подтвержденный экономический эффект от использования этого инструмента превысил 13 млн грн.

Кроме того, в рамках «єДозволу» запущена ветеринарная лицензия с использованием ИИ для проверки заявок, что позволяет уменьшить количество ошибок в документах, но без принятия решений. Также начато бета-тестирование лицензии на оборот наркотических средств и прекурсоров.

