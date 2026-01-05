На лівому березі Києва скасували екстрені відключення світла

Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень світла.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 6 січня у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії і ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла.

Згодом у компанії повідомили, що на лівому березі столиці скасували екстрені відключення світла.

«Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень», - йдеться у заяві.

У ДТЕК нагадали, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.

Графіки відключення світла у Києві на 6 січня

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 6 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Ще ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що сукупна заборгованість в енергетичному секторі України перевищує 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень становлять борги електроенергетики.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Додамо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди.

