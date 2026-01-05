На левом берегу Киева отменили экстренные отключения света

Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений света.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 6 января в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, и ДТЭК обнародовал графики отключения света.

Позднее в компании сообщили, что на левом берегу столицы отменили экстренные отключения электроэнергии.

«Ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений», — говорится в заявлении.

В ДТЭК напомнили, что графики могут обновляться в течение дня в соответствии с ситуацией в энергосистеме и командами Укрэнерго.

Графики отключения света в Киеве на 6 января

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 6 января.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

Еще мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой энергосистема не справляется с высоким уровнем потребления, обусловленным электроотоплением. Даже при отсутствии новых атак улучшение возможно только после снижения спроса на электроэнергию с наступлением более теплой погоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.